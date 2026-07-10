Influencer chilena se desmaya tras enterarse de apasionado beso entre Flavia Laos y su exnovio: joven termina arrepentido
Flavia Laos y Austin Palao ingresaron juntos a ‘Volverías con tu ex? 2’, sin embargo, la peruana se ha sentido más atraída por un modelo chileno.
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Flavia Laos ingresó a ‘Volverías con tu ex? 2’ con su exnovio Austin Palao. Sin embargo, los peruanos aún no logran revivir el fuego de su amor. Es más, han protagonizado más de un enfrentamiento. Asimismo, la cantante se ha mostrado mucho más atraída por el modelo chileno Nico Solabarrieta, quien ingresó al reality chileno con Valentina Torres, más conocida como 'La Guarén'.
En el episodio 24 de ‘Volverías con tu ex? 2’, tanto Flavia Laos como Nico Solabarrieta llegaron sin sus exparejas a la esperada fiesta del programa, donde lograron interactuar mucho más tranquilos, sin las miradas atentas de Austin Palao y 'La Guarén'.
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Flavia Laos y Nico Solabarrieta se besan apasionadamente
Tras perder un juego, Flavia Laos tuvo que elegir a uno de sus compañeros para darle un beso de 20 segundos. Sin pensarlo dos veces, la actriz peruana seleccionó a Nico Solabarrieta, a quien ya había besado días atrás, pero como parte de una secuencia de baile.
Aunque el reto decía solo un ósculo, Flavia Laos y Nico Solabarrieta sorprendieron al besarse apasionadamente, mientras que sus compañeros no podían ocultar su sorpresa, sobre todo Rai Cerda, quien también ha mostrado interés en la peruana.
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‘La Guarén’ en shock por beso entre Flavia Laos y Nico Solabarrieta
En el avance del capítulo 25 de ‘Volverías con tu ex? 2’, el encargado de contar lo que sucedió en la fiesta fue Rai Cerda. “El titular va a ser: ‘hubieron besos apasionados y con ganas’”, dijo ante ‘La Guarén’ y sus otras compañeras. “¿Quiénes creen que se quedó con la mejor suite la casa?”, preguntó, a lo que Valentina respondió que Flavia Laos y Nico Solabarrieta.
En otro momento, todos los participantes de ‘Volverías con tu ex? 2’ participaron de otra dinámica, donde iban a recordar canciones de amor. Fue en esa actividad que ‘La Guarén’ se desmayó. El más preocupado fue Nico Solabarrieta, quien terminó rompiendo en llanto y sintiéndose culpable por lo que había pasado con la modelo peruana.