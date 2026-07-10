Bello Nock: “Soy más que un payaso acróbata”

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El imaginario del circo también tiene su propio mundial, y este se está llevando a cabo en el marco de Pulso 2026-Festival Internacional de Circo del Perú hasta el lunes 13 de julio. Renombrados trapecistas, acróbatas, malabaristas y artistas de alto riesgo de más de 20 países compiten por el Pulso de Oro. Una de las estrellas de este evento es Bello Nock, quien ostenta el rótulo de Leyenda Mundial del Circo. La República conversó con él.

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-Representas a la novena generación de una de las familias circenses más importantes de Europa. ¿Qué significa hoy heredar una tradición artística que se extiende por más de dos siglos?

-Estoy muy orgulloso de mi herencia circense y agradecido de que también haya sido mi pasión. Mi esposa siempre decía que nuestros hijos no debían sentirse con derecho ni obligados a continuar la tradición familiar. Yo nunca me sentí obligado; estaba en mi sangre y siempre me encantó. Tengo recuerdos desde los tres o cuatro años de grandes números, artistas y payasos. Mi familia y las experiencias que viví me dieron una inmersión total en esta tradición, que luego combiné con el deseo de hacer las cosas a mi propia manera.

Bello Nock. Foto: Difusión.

-La crítica suele describirte como el mejor payaso acróbata del mundo. ¿Cómo defines la esencia de tu trabajo y qué diferencia a un payaso acróbata de un payaso tradicional?

-Sin duda, mis grandes actos de riesgo y acrobacias me han diferenciado: colgarme de un helicóptero, caminar por cables suspendidos sobre lugares únicos, entre otros. Pero no hago simplemente actos extremos disfrazado de payaso. Cuento historias desde el personaje de un payaso capaz de hacer cosas que nadie espera de un payaso, sin dejar de ser divertido. Además, tengo números de participación del público, actos de pista y reprises que han recibido importantes premios internacionales. Creo haber demostrado que soy un comediante integral, mucho más que un simple payaso acróbata.

-Posees récords Guinness por hazañas circenses extremas. ¿Qué lugar ocupan estos logros en tu carrera: validación, consecuencia o parte de tu lenguaje artístico?

-Sin duda representan una validación. Los Guinness World Records son récords documentados y medidos oficialmente, no solo dentro del circo. Todos mis premios y reconocimientos son muy útiles para promocionar mi trabajo y fortalecer mi trayectoria. En Europa, por ejemplo, mi Payaso de Oro de Montecarlo me da credibilidad inmediata. Durante años evité participar en America’s Got Talent, pero hacerlo me abrió otra forma de reconocimiento entre determinados públicos. Cada premio conecta con una audiencia distinta. También fui nominado al Drama Desk Award por una producción teatral en Nueva York y recibí un Brass Ring Award por un espectáculo para parques temáticos. Estos reconocimientos le dicen inmediatamente al público que no solo hiciste algo, sino que lo hiciste de manera excepcional.

Bello Nock lanzado desde un cañón. Foto: Difusión.

-En la vida de todo artista siempre hay un hecho determinante que lo conduce a una vocación. ¿Cuál fue el tuyo?

-Debía tener unos seis años cuando mi familia hizo una parada en Las Vegas para ver a mi primo actuar en el Circus Circus Casino. Recuerdo haber visto un payaso en una gigantesca valla publicitaria y pensar: “¡Quiero ser el payaso del cartel!”. Mi tía incluso me hizo un traje igual al del anuncio y, con solo seis años, me maquillé de memoria para parecerme al payaso de la valla. Es un sueño hecho realidad haber terminado convirtiéndome en el payaso de los carteles de incontables producciones: desde Ringling Bros. hasta los casinos MGM, además de cientos de campañas, festivales y eventos especiales alrededor del mundo.

-Has participado en algunos de los programas de talentos más vistos del mundo.

-La televisión brinda a un artista escénico una oportunidad única para llegar a una cantidad de personas imposible de alcanzar incluso tras toda una vida de giras. Aunque he realizado más de 20 mil funciones en vivo y actuado ante más de 100 millones de espectadores, mi participación en China’s Got Talent fue vista por cerca de mil millones de personas. También participé en Britain’s Got Talent: Champions. Programas como estos siempre generan nuevas oportunidades de trabajo y reconocimiento, que son el motor de la carrera de cualquier artista en vivo.

Bello Nock suspendido de un helicóptero. Foto: AFP.

-Estamos en un mundo cada vez más intolerante. En este sentido, ¿el humor se ha vuelto un factor clave para romper barreras?

-Sí, absolutamente. A veces hay que hacer pequeños ajustes según la cultura, pero cuando realmente amas al público y conectas con él, lo sientes de inmediato. Yo amo al público, y su aprobación y entusiasmo me llenan de energía. Todo gira en torno a contar una historia que involucre al público. Es más fácil tomar distancia del peligro cuando simplemente esperas que un especialista haga algo arriesgado. En mis espectáculos construyo un personaje que se ríe de sí mismo, lo que hace que el riesgo resulte mucho más cercano y comprensible para todos.

-A lo largo de tu carrera has trabajado con compañías históricas como Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus y Big Apple Circus. ¿Cómo manejas el reconocimiento?

-Hay que tener muy claro quién eres para no perder tu identidad. Cuanto más grande es una producción, más grande es el equipo y más ideas hay sobre la mesa. Debes aprender a colaborar, pero sin renunciar a tu identidad ni a tu pasión. He visto a muchos artistas sentirse abrumados por ese proceso.

-En el circo se unen todas las artes. ¿Qué impresión te genera el circo en América Latina hoy?

-En lo personal, una parte muy importante de mi desarrollo artístico ocurrió en México, trabajando con el Circo Atayde a inicios de los años noventa.

-¿Y qué tal el público?

-¡Me encantan los públicos latinoamericanos! El público mexicano vivía el circo con enorme entusiasmo. Hablo español con fluidez y disfruto el idioma, la cultura y la gastronomía. También admiro el valor que se da a la familia y a disfrutar la vida. Los públicos latinoamericanos valoran la cercanía y la risa.

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Dato:

Entradas en Teleticket: entre S/35 y S/224.