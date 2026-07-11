La Tigresa del Oriente lanza nueva canción dedicada al futbolista Erling Haaland, aprovechando su popularidad durante el Mundial 2026. | Foto: Instagram

La Tigresa del Oriente lanza nueva canción dedicada al futbolista Erling Haaland, aprovechando su popularidad durante el Mundial 2026. | Foto: Instagram

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¡Lo volvió a hacer! La icónica artista peruana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, se viralizó en redes sociales al presentar su nueva canción, esta vez inspirada en el futbolista Erling Haaland, goleador de la selección de Noruega, con la dedicatoria: “Para mi amor platónico, Haaland”.

El último viernes 10 de julio, un día antes del partido entre las selecciones de Noruega vs Inglaterra por los cuartos del Mundial 2026, La Tigresa del Oriente remeció las redes sociales con su hit, que rápidamente se volvió viral por la pegajosa letra y los memes que forman parte del video.

La Tigresa del Oriente dedica canción a Erling Haaland

La cantante de 80 años aprovechó la creciente popularidad del futbolista europeo por su destacada participación en el Mundial 2026 para crear un tema dedicado al delantero Erling Haaland, el ‘Androide’ noruego que va encaminado a ser uno de los goleadores de la actual Copa del Mundo.

La Tigresa del Oriente cae rendida ante Erling Haaland y le dedica video: "Es mi amor platónico"

“No es un humano, es Haaland. Haaland, Haaland… es de otro planeta, mete muchos goles. Ha Ha Ha Haaland / Haaland, Haaland… un vikingo sin igual, es mitad androide. Ha Ha Ha Haaland / Haaland, Haaland… está un poco loco, celebra como un robot. Ha Ha Ha Haaland / Haaland, Haaland… camina como Majin Buu y luego es el más veloz. Ha Ha Ha Haaland”, interpreta La Tigresa del Oriente. “Les mando garritas vikingas”, añade la cantante de ‘¡Qué bonito es Israel!'.

Debido a la viralidad del video, que se suma a uno de los memes en el contexto de la Copa del Mundo, varios usuarios han etiquetado a Haaland, a la espera de alguna reacción o comentario del astro vikingo. Asimismo, diversas figuras públicas e influencers como Luisito Comunica han reposteado el video. “Genio Haaland, pero más genia tú, Tigresa”, escribió el mexicano.