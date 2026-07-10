Magaly Medina ha negado con firmeza las acusaciones de Jefferson Farfán y reveló que ya le pagó gran parte del fuerte monto que le debe tras perder demanda. | Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina ha negado con firmeza las acusaciones de Jefferson Farfán y reveló que ya le pagó gran parte del fuerte monto que le debe tras perder demanda. | Foto: composición LR/Instagram

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¿Un respiro en medio de la tormenta? Mientras Jefferson Farfán volvió a encender la polémica al difundir un video en el que acusa a Magaly Medina de humillar a sus trabajadores, la conductora de espectáculos apareció en un avión junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

El 10 de julio, la popular Urraca sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que emprendía un viaje. La escena no pasó inadvertida, pues ocurre en plena disputa con el exfutbolista, quien, tras ganarle una demanda, la señala de incumplir su servicio comunitario.

Magaly Medina y su esposo se van de viaje tras acusación de Jefferson Farfán

A través de sus historias de Instagram, Magaly Medina compartió un video desde un avión. En las imágenes se le aprecia sonriente, acompañada de Alfredo Zambrano, quien dirige una mirada a la cámara y saluda con naturalidad. Como fondo musical, la periodista eligió 'Sonríele', tema de temática cristiana lanzado por Daddy Yankee que habla de la capacidad de encontrar alegría y agradecimiento en medio de las adversidades. La elección coincide con el momento que atraviesa la conductora, aunque prefirió no mencionarlo de manera directa.

Junto a las imágenes, la Urraca añadió un mensaje que, traducido al español, se lee: “¡Nos vemos pronto!”. La presentadora de 'Magaly TV: la firme' no precisó si su viaje es dentro del país o al extranjero, lo que deja abierta la posibilidad de que se trate de un proyecto profesional o simplemente de unas vacaciones breves.

Actualmente, Medina enfrenta acusaciones de Jefferson Farfán, quien sostiene que la periodista habría incumplido el servicio comunitario al que fue sentenciada, además del pago de una reparación económica, tras la demanda que interpuso por violación a la intimidad agravada. El exfutbolista difundió un video en el que asegura que la conductora no cumplió las horas de labores firmadas, sino apenas unos minutos.

La comunicadora, sin embargo, ha respondido en reiteradas ocasiones. En una de ellas, desde la oficina parroquial donde realiza su servicio, explicó que la institución le encargó la organización de documentos internos y le asignó un espacio apartado de la atención pública para evitar exponerla.