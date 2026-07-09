Shirley Arica confiesa el papel clave que tuvo su hija en su separación definitiva de Pablo Heredia: "Ella ha visto..."

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Shirley Arica sorprendió al contar en el podcast de Magaly Medina que su hija tuvo un papel clave en su ruptura con Pablo Heredia. La modelo explicó que las observaciones de la adolescente le hicieron abrir los ojos sobre aspectos de su relación con el actor argentino que no había considerado.

El romance entre la popular ‘Chica Realidad’ y el recordado galán de ‘Ven, baila, quinceañera’ inició en ‘La Granja VIP Perú’, reality de supervivencia que la influencer terminó ganando tras varios meses en aislamiento casi absoluto. Aunque la relación parecía prometedora en un inicio, con el tiempo se deterioró y finalmente terminó tras la última emisión del programa de Panamericana TV.

Shirley Arica revela que su hija le abrió los ojos sobre actitudes de Pablo Heredia

En el podcast de Magaly, Shirley Arica relató que su hija nunca tuvo afinidad con Pablo Heredia y lo expresó con claridad: “Para empezar, a mi hija no le cae Pablo. Ha visto ciertos comentarios que él ha tenido y como que no le ha gustado”. La adolescente, según contó la influencer, incluso le cuestionó directamente sobre el vínculo con el actor argentino, diciéndole sin filtro: “Mamá, no entiendo cómo tú puedes hablar con Pablo”.

Ante esa reacción, Shirley respondió mencionando proyectos en común. “¿Pero por qué? Somos amigos, estamos conversando de un proyecto que tenemos ‘Las Víboras’...”, recordó. Sin embargo, la respuesta de su hija fue más contundente y la llevó a reflexionar. “Mamá, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente, pero a mí Pablo no me cae y no me cae por el simple hecho de que él se ha expresado mal de ti”, sentenció la menor.

En ese contexto, la modelo aseguró que el argentino mostraba actitudes críticas constantes hacia los demás. “Es una persona que siempre va a buscar el ‘pero’ en la otra persona: ‘Tú estás mal, él está mal, todos están mal, menos yo’”, se sinceró. En ese momento, la ‘Urraca’ intervino y le señaló: “Tú sabes que esos son rasgos narcisistas, ¿no?”.

Shirley también compartió frases que Heredia le dirigía sobre su carácter: “Tú eres una persona fría, que no demuestra amor, que no me haces sentir querido ni valorado. Yo sí te doy amor, sí estoy pendiente de ti, tengo detalles contigo, pero de repente tú, por todo lo que has pasado, eres una mujer fría, una mujer calculadora, y yo no quiero eso para mi vida”. Finalmente, la ‘Chica Realidad’, con una sonrisa, recordó la respuesta con la que cerró la relación: “Perfecto. Le dije: ‘En verdad yo no voy a morir sin un hombre’”.