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Pamela López expone la impactante suma de dinero que Christian Cueva dio para el cumpleaños de su hija: “Tenía una crisis económica”

El programa 'Magaly TV: la firme' hizo un contraste entre la humilde fiesta de la hija de Pamela López con Christian Cueva y la de Pamela Franco, que contó con mariachis, una enorme torta y hasta la presentación de un DJ, quien le cobró al futbolista S/5.000.

Christian Cueva aseguró que presenta problemas económicos. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Christian Cueva aseguró que presenta problemas económicos. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
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Pamela López habló en exclusiva con el programa 'Magaly TV: la firme' y reveló que Christian Cueva no asistió a la fiesta de cumpleaños de Brianna, su hija mayor, con quien tiene en común y que cumplió 12 años el pasado 6 de julio.

La trujillana aseguró que invitó al futbolista, pese a que, según ella, la menor no quería hacerlo. Sin embargo, él brilló por su ausencia aduciendo que estaba sin dinero. “Le dijo con palabras literales que tenía una crisis económica y no tenía dinero. A pesar de ello, fue invitado, pero no asistió”, declaró para el programa de Magaly Medina.

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Pamela López revela cuánto dinero dio Christian Cueva para el cumpleaños de su hija

Según Pamela López, el padre de sus hijos solo apareció un día antes del cumpleaños de Brianna para entregarle una torta valorizada en S/30. Además, se excusó de no asistir al evento alegando problemas económicos.

Sin embargo, 'Magaly TV: la firme' elaboró un informe en el que contrastó la fiesta de la menor con el cumpleaños que Pamela Franco celebró días atrás. Mientras la jovencita festejó con una torta sencilla, cinco cupcakes en la mesa y un carrito de helados como principal atracción, la fiesta de la cantante fue por todo lo alto.

Hubo una impresionante torta, mesa de quesos y embutidos, la presentación de Brenda Carvalho, un show especial de Zaperoko y mariachis. Incluso, el programa de ATV se contactó con el DJ del evento, quien reveló que Christian Cueva le pagó S/5.000 por sus servicios.

“Ya son dos años que ninguno de mis tres hijos celebra una fiesta como la que quizás antes hacía, pero igual disfrutan de lo mejor que puedo darles junto con las personas que los amamos de verdad”, expresó Pamela López.

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Magaly Medina hunde a Christian Cueva

Tras emitirse el informe, Magaly Medina no dudó en criticar a Christian Cueva por darle más importancia a la fiesta de Pamela Franco que al cumpleaños de su hija mayor. “5,000 soles solo en el DJ mientras su hija escuchaba música con las canciones de Plin Plin. Con razón Cueva se quedó misio”, señaló.

Además, reflexionó sobre la ausencia del padre en una fecha tan importante para sus hijos, como lo es un cumpleaños. “Yo creo que eso es un pésimo ejemplo para estas criaturas. ¿Qué huérfano debe sentirse una criatura cuando su padre o su madre no están en un cumpleaños?”, finalizó.

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