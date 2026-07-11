PNP decomisó más de 62 toneladas de droga en solo seis meses

Más de 62 toneladas de drogas han sido incautadas en lo que va del año.

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A fines de mayo, agentes de la Dirandro incautaron más de 900 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de manzanas, detectado en el puerto de Paita (Piura). La carga había salido desde Puerto Bolívar, en Ecuador, y tenía como destino Puerto Caldera, en Costa Rica, antes de llegar a Europa.

La hipótesis principal de la Dirección Antidrogas apuntó a una maniobra conocida como rip-off, en la que el contenedor fue abierto tras ser precintado, se introdujo la droga sin alterar visiblemente el sello y luego se volvió a cerrar para evitar sospechas.

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Un mes después de esa intervención, una operación binacional entre Perú y Colombia concluyó con la incautación de 9.229 kilogramos de marihuana en el distrito de Ramón Castilla, región Loreto.

La droga incautada, según información del Comando Operacional de la Amazonía, estaría vinculada al grupo armado Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos.

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Este 10 de julio, el Ministerio del Interior informó que la Dirección Antidrogas (Dirandro) asestó uno de los golpes más importantes al narcotráfico en los últimos años al decomisar más de 62 toneladas de droga entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026.

Aseguran que este resultado permitió impedir que más de US$1000 millones ingresen al circuito económico de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el país.

En ese periodo, señala el Mininter, la PNP ejecutó 9719 operaciones policiales en todo el país, que culminaron con 5922 personas detenidas, además de la desarticulación de 65 organizaciones criminales y 46 bandas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, con lo que fortaleció la lucha del Estado contra este delito.

El jefe de la Dirandro, general PNP Antonio Huamán Deza, destacó que los resultados corresponden únicamente a droga ya procesada y lista para ser comercializada.

"Hemos logrado desarticular 65 organizaciones criminales dedicadas a este delito e impedir el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas es solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo", afirmó.

Del total incautado, 62.785,5 kilogramos corresponden a droga procesada, de los cuales 13.230,2 kilogramos son droga cocaínica—3393,4 kg de pasta básica de cocaína y 9836,7 kg de clorhidrato de cocaína—, mientras que 49.475,6 kilogramos corresponden a marihuana. Esta última cifra ya supera lo decomisado durante años completos como 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

La labor policial también alcanzó la infraestructura utilizada por las mafias del narcotráfico. Durante este periodo fueron destruidos 366 laboratorios clandestinos, inutilizadas 25 pistas de aterrizaje clandestinas y decomisados, incautados o destruidos 8,42 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados, utilizados para la elaboración de drogas.

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Como parte del golpe a las finanzas de estas organizaciones, la PNP incautó 377 bienes vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/3 millones en efectivo y 123 armas de fuego.

El ministro del Interior, José Zapata Morante, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar respaldando el trabajo de la Policía Nacional del Perú con mayores capacidades operativas y logísticas para enfrentar a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.

"Vamos a seguir golpeando las estructuras criminales en todo el territorio nacional", sostuvo el ministro Zapata.