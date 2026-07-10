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Jefferson Farfán contraataca a Magaly Medina con nueva evidencia tras mostrar dónde hace su servicio comunitario: "Para mentir…"

Luego de que Magaly Medina se luciera en una oficina parroquial, Jefferson Farfán expuso prueba que, para él, contradice su versión. El exfutbolista insiste en que la conductora no dice la verdad.

La nueva acusación de Jefferson Farfán llega en pleno viaje de Magaly Medina con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.
La nueva acusación de Jefferson Farfán llega en pleno viaje de Magaly Medina con su esposo, el notario Alfredo Zambrano. | Foto: composición LR/Instagram/ATV
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Jefferson Farfán no se guardó nada luego de que Magaly Medina se mostrara en una oficina parroquial donde asegura que cumple con su servicio comunitario. A través de sus redes sociales, el exfutbolista cuestionó la veracidad de esa versión y expuso un detalle que, según él, la dejaría en evidencia.

La presentadora de televisión permanece bajo la mirada pública desde que la ‘Foquita’ la acusó de no cumplir con las labores ordenadas tras perder una demanda por violación a la intimidad agravada. Aunque la popular ‘Urraca’ se ha defendido con documentos avalados por el INPE y la parroquia —y el Poder Judicial declaró inadmisible el video difundido por Farfán—, el exfutbolista insiste en sus señalamientos y sostiene que habría irregularidades.

PUEDES VER: Magaly Medina sorprende con inesperado viaje junto a su esposo, Alfredo Zambrano, en medio de conflicto con Jefferson Farfán: "¡Nos vemos pronto!"

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Jefferson Farfán expone detalle que dejaría en evidencia a Magaly Medina

A través de sus historias de Instagram, Jefferson Farfán mostró la planilla de control de asistencia de Magaly Medina, quien cumple su servicio comunitario en una parroquia de Surquillo. El exfutbolista ya había difundido este documento en un reportaje de 22 minutos donde detallaba sus acusaciones, pero en esta ocasión puso el foco en un aspecto que cobró relevancia después de que la ‘Urraca’ apareciera en una oficina de la institución. Según la imagen, la periodista figura en el área de mantenimiento, lo que para él contradice su versión de que trabaja en ese despacho.

“Recién Magaly saca un video desde la parroquia dizque cumpliendo su servicio comunitario. Según ella está en oficina, pero, en la planilla de asistencia, figura que realizó su servicio comunitario en el área de mantenimiento”, escribió sobre la captura.

En esa línea, el exseleccionado nacional insistió en que la presentadora no dice la verdad sobre las labores que realiza como parte de su condena a un año y ocho meses de prisión suspendida. “Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sigues mintiendo, mi tía 8.30”, agregó con ironía, en referencia a la hora que constantemente la conductora registra como inicio de su servicio.

Hasta el momento, Magaly no se ha pronunciado sobre las últimas revelaciones de Farfán. Tras defenderse con todo, la conductora ha optado por mantener una actitud optimista frente a la controversia y se fue de viaje junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

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