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Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, rompe en llanto al cantar tema de desamor y sus compañeras la consuelan en pleno show

La cantante peruana Fernanda Urbina vivió un momento conmovedor en La Bella Luz al interpretar 'Y qué pasó'. La emoción la sobrepasó y terminó con la voz quebrada.


El animador de La Bella Luz alienta a Fernanda Urbina a seguir adelante, pero ella no pudo contener las lágrimas.
El animador de La Bella Luz alienta a Fernanda Urbina a seguir adelante, pero ella no pudo contener las lágrimas. | Fotos: Facebook
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La cantante peruana Fernanda Urbina protagonizó una conmovedora escena en pleno concierto de La Bella Luz cuando le tocó interpretar 'Y qué pasó', una canción que habla de una ruptura amorosa. La prima de las gemelas Ana Claudia y Ana Lucía Urbina intentó seguir con el tema. Sin embargo, la emoción la embargó y terminó con la voz quebrada.

Lo que dijo el animador de La Bella Luz no ayudó a que la joven se tranquilizara. “Déjalo que se vaya. ¡Vamos, Fernanda!”, exclamó José Burga, más conocido como Josesito.

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Fernanda Urbina llora en show de La Bella Luz

'Ese cariño que te regalé / Me lo devuelves en este momento / Todos mis días que te regalé / Voy a pensar que nunca los vivimos / ¿Qué te pasó? / Tú eras tan lindo / Casi un ángel / ¡Qué tonta fui! / Creyendo en ti / Se acabó' fue la parte que logró interpretar Fernanda Urbina antes de romper en llanto.

Inmediatamente, Mackeily Luján y Ariana González, integrantes de La Bella Luz, corrieron al escenario para consolar a la cantante de 'Maldito licor'. La joven lloró en brazos de sus compañeras y trató de tranquilizarse. Finalmente, se repuso y continuó con el tema que años atrás popularizó Pelo D’Ambrosio.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Dios libre a mis hijas de todo eso, la vida es para vivirla, a esa edad no se llora por ilusiones, el verdadero amor llega cuando llega con quién quieres una familia y tienes la madurez”, “A esa edad las rupturas amorosas duelen y duelen demasiado, piensas que jamás te volverás a enamorar. Te queremos, Fernanda, eres pequeñita y muchos amores estarán en tu camino hasta encontrar al amor de tu vida” y “Todos pasamos esa etapa, se llora y al final llega el indicado” fueron algunos de los comentarios de los fans.

“Como madre me duele ver a mi hija llorar, todo mi apoyo y respaldo a mi Fer. Eres una hija increíblemente maravillosa, sabes que te amamos, todas las personas que te conocemos sabemos el tipo de persona que eres. Te amo hija”, añadió Camila Sangama, la madre de Fernanda Urbina.

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