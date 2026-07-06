‘Senderito’ lanza nueva canción junto a La Bella Luz, pero recibe crueles comentarios: “Debería de hacer un dúo con la hija de Gianmarco”
Óscar Junior, conocido como ‘Senderito’ y líder de La Bella Luz, versionó un exitoso tema de Marco Antonio Solís, pero el resultado no gustó a varios.
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La Bella Luz llegó a Comas el último viernes 3 de julio para hacer bailar a grandes y chicos con lo mejor de su repertorio, como ‘Mix chelero’, ‘Quiero ser feliz’ y ‘Coqueta’. Asimismo, la agrupación peruana aprovechó para presentar su nuevo tema titulado ‘Tu cárcel’, una versión en cumbia de uno de los mayores éxitos de Marco Antonio Solís.
Ante cientos de personas, La Bella Luz anunció el nuevo tema en la voz de Óscar Junior Custodio, quien se mostró muy conmovido al interpretar ‘Tu cárcel’. El popular ‘Senderito’ generó diversas reacciones en las redes sociales por su sentida interpretación.
“Te vas amor / Si así lo quieres / Que le voy a hacer / Tu vanidad no te deja entender / Que en la pobreza se sabe querer / Quiero llorar / Y me destroza que pienses así / Y más que ahora me quede sin ti / Me duele tanto lo que tú vas a sufrir / Pero recuerda / Nadie es perfecto / Y tú lo verás / Tal vez mil cosas mejores tendrás / Pero cariño sincero jamás”, se le escuchó cantar a Óscar Junior.
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‘Senderito’ recibe críticas por su versión de ‘Tu cárcel’
La presentación de Óscar Junior y La Bella Luz en Comas fue compartida en las redes sociales, donde aparecieron decenas de cuestionamientos hacia ‘Senderito’. Si bien hubo quienes pidieron que lo dejen tranquilo, otros usuarios no dudaron en dejar crueles comentarios y hasta lo compararon con Abril, la hija de Gian Marco, quien fue víctima de burlas por su feat. con Ricardo Arjona.
“Debería de hacer un dúo con la hija de Gianmarco”, “Tiene talento, solo falta descubrir para qué”, “Deberían cantar con la hija de Gian Marco... Pero en Júpiter”, “No entiendo por qué canta”, “Lo mejor de la canción es cuando acaba”, “Cómo pueden hablar mal de senderito”, “Dejen de tirarle malos comentarios, me cansa darle like a todos” y “Sigo a La bella luz, pero alguien tiene que decirle qué canción va de acuerdo a su voz… un insulto a Marco Antonio Solis” fueron algunas de las reacciones en TikTok.