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Ale Seijas anuncia su renuncia de Amor Rebelde y usuarios piden que regrese a La Bella Luz: "Para que revivas a esa orquesta"

La cantante de cumbia anunció su salida de Amor Rebelde y generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes le pidieron volver a La Bella Luz, su antigua agrupación.

Ale Seijas anunció su salida de Amor Rebelde. Foto: composición LR/
Ale Seijas anunció su salida de Amor Rebelde. Foto: composición LR/
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Ale Seijas sacudió la escena de la cumbia peruana tras anunciar su salida de la agrupación Amor Rebelde, decisión que comunicó a través de sus redes sociales. La cantante, de 20 años, sorprendió al confirmar su renuncia luego de haberse integrado recientemente a la orquesta tras su paso por Son del Duke, aunque evitó detallar los motivos de su decisión o su futuro inmediato dentro de la música.

El anuncio fue compartido mediante un comunicado en sus redes sociales, donde la cantante expresó su agradecimiento a sus compañeros y seguidores por el apoyo recibido durante esta etapa. "Con mucha pena, pero también con mucho cariño, quiero compartir con ustedes que he tomado la decisión de dejar de formar parte de la Orquesta Amor Rebelde", escribió.

Ale Seijas

Mensaje Ale Seijas. Foto: Instagram

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Ale Seijas se despide de Amor Rebelde y deja abierta su continuidad en la música

En su mensaje, Ale Seijas dejó en claro que su salida no implica un retiro definitivo de la música, ya que aseguró que esta decisión no es un adiós, sino un hasta luego. "Gracias por haber sido parte de este hermoso camino, este no es un adiós, sino un hasta luego", señaló la cantante, quien también agradeció el respaldo de sus seguidores y del equipo con el que trabajó durante su paso por la agrupación.

Hasta el momento, la intérprete no ha confirmado si continuará como solista o si se sumará a otra orquesta de cumbia, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios comenzaron a pedir su regreso a su antigua agrupación La Bella Luz, donde inició su trayectoria artística dentro del género.

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Redes sociales piden el regreso de Ale Seijas a La Bella Luz

Tras conocerse la renuncia de Ale Seijas, las redes sociales se llenaron de comentarios de sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y también plantearon su posible retorno a la orquesta de Oscar Custodio. "Regresa a La Bella Luz pa’ que revivas a esa orquesta que desde que se fue Steven ya dejó de sonar", fue uno de los mensajes publicados por los usuarios, mientras otros preguntaban directamente si la cantante volverá a la agrupación.

Otros seguidores también le enviaron mensajes de aliento tras su decisión, destacaron su talento y le desearon éxito en su nueva etapa artística. "Que tu nueva etapa siga siendo fantástica", escribieron algunos fans, mostrando respaldo a la artista en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la cumbia peruana.

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