José Antonio y Fiorella, creadores de 44 Arcángeles, sorprendieron en 'Sin más que decir' al revelar un mensaje del fallecido Fernando Copello para María Pía.

José Antonio y Fiorella, creadores de 44 Arcángeles, sorprendieron en 'Sin más que decir' al revelar un mensaje del fallecido Fernando Copello para María Pía.

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El viernes 10 de julio, José Antonio y Fiorella, los creadores de 44 Arcángeles, visitaron 'Sin más que decir' para hablar de su centro de formación espiritual y de sus experiencias como videntes y canalizadores. En cuanto inició el programa, el médium indicó que llegó al pódcast para revelar un mensaje importante por parte del fallecido Fernando Copello, padre de la conductora.

José Antonio, con más de 20 años de experiencia como médium, aseguró que el padre de María Pía Copello está preocupado por su nieto Samuel Dyer, por lo que espera que tomen precauciones cada vez que él compite en carreras de auto.

Vidente peruano deja en shock a María Pía Copello

El fundador de 44 Arcángeles sorprendió a María Pía Copello al indicarle que su padre estaba presente en el set. “Por ejemplo, detrás tuyo hay una energía masculina que desde la mañana está que me dice, ‘Por favor, quiero darle un mensaje’”, expresó el vidente.

“Me dice que ya lo has sentido en más de una ocasión. me dice: ‘Mi nombre es Fernando’ y me hace un chiste con una manzana”, añadió José Antonio, quien dejó en shock a la conductora porque justamente a su papá le decían ‘Manzanita’. “Fernando es mi papá, pero lo de la manzana me ha descuadrado completamente”, respondió María Pía.

Asimismo, el vidente le dijo a María Pía que, según su interpretación, Fernando se ha reencarnado a medias en su hijo Vasco. Pero lo peor fue cuando José Antonio indicó que el padre de Copello está preocupado por Samuel, el hijo mayor de la conductora, debido a sus carreras de auto.

“Hay un mensaje, no sé si decírtelo en vivo, pero es un mensaje de precaución con uno de tus hijos. Pero va a estar todo bien (...) lo que pasa es que me habla mucho del mayor, de Samuel. Hay un tema de precaución en una carrera”, dijo el vidente. “¡Ay Dios mío! No, no me lo digan. Me da miedo. ¡Ay, no! No me digas eso. Me muero”, respondió María Pía.

“Escúchame, va a estar bien. Por eso él (Fernando Copello) está acá. En realidad, sinceramente, he venido específicamente para esto. No sé qué más pase, pero tu papi dice, ‘Va a estar bien, yo lo protejo’. Pero hay ciertas cosas que después te va a decir específicamente para que tengas ciertas precauciones”, concluyó sobre el tema.