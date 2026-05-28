Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, se muestra firme ante las críticas recibidas en redes sociales. En entrevista con Magaly Medina, reafirma su enfoque en el crecimiento del grupo. | Foto: captura Youtube

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Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, es uno de los cantantes más seguidos en redes sociales. Sin embargo, también es uno de los artistas que más hate recibe. En una reciente entrevista con Magaly Medina, el popular Senderito aseguró que está enfocado en el crecimiento del grupo, por lo que no pierde tiempo en responder a sus detractores.

El hijo de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, acudió al pódcast de Magaly Medina para contar parte de la historia del grupo. Asimismo, contó que recibe clases de canto para mejorar su técnica vocal y sostuvo que suele recibir comentarios malintencionados en redes sociales, pero evita darles importancia.

Heredero de La Bella Luz responde a sus críticos

A sus 22 años, Óscar Junior Custodio aseguró que está enfocado en el grupo y que hace caso omiso a los fuertes cuestionamientos que le hacen por su capacidad vocal. “¿Te afecta cuando la gente dice, ‘Él no tiene voz, él está ahí porque es el hijo del dueño’? Cuando uno sube y está en un lugar donde la gente te ve, así como van haber elogios, van a haber críticas”, preguntó Magaly Medina.

“Pues sí, yo creo que las críticas siempre van a haber. Hay críticas que son a veces positivas y yo las tomo y trato de mejorar siempre, pero a veces son críticas que ya van con mucha maldad. Escucho más las críticas constructivas que siempre me dan, como siempre hay en cualquier lugar y las tomo de la mejor manera, pero siempre con respeto. No trato de responderle a personas que de repente se tratan de burlar y otros otras cosas así”, respondió el intérprete de temas como 'Ojitos mentirosos'.

“¿Y has sufrido bullying?”, preguntó otra vez Medina, a lo que el exnovio de la cantante Milagros Díaz negó que haya pasado por ese tormento. “No. Creo que en el mundo de las redes, es cómo se maneja. A los comentarios que tal vez lo hagan de mala intención, no los tomo mucho en cuenta. Yo estoy muy feliz con el trabajo que hago, mis papás están felices con el trabajo”, agregó.

Finalmente, el popular Senderito contó que lleva una muy buena relación con sus padres, quienes además son sus jefes. “Somos una familia muy unida. Mi papá y mi mamá son muy amorosos, tenemos una relación muy bonita. Mi mamá se dedica a las vestimentas. Mi papá es promotor, él organiza los eventos, ve los contratos. Y yo me encargo de lo que son las redes sociales, los contenidos, los videoclips, las ideas”, concluyó.