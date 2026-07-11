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La muerte de Joel Gonzáles en 'Al fondo hay sitio' se convirtió en uno de los momentos más comentados de la reciente temporada de la serie de América Televisión. El personaje interpretado por Erick Elera perdió la vida mientras cumplía labores de defensa en el Estrecho de Ormuz, luego de ser atacado por un dron en medio del conflicto bélico que se desarrolla dentro de la ficción. Sin embargo, el desenlace no solo generó tristeza entre los televidentes, sino también críticas de algunos seguidores, que cuestionaron la decisión de retirar de la historia al personaje.

Las redes sociales, especialmente TikTok, se llenaron de comentarios de seguidores que cuestionaron el desenlace del popular 'Niño con cara de pez' y recordaron que en temporadas anteriores otros personajes fueron dados por muertos para posteriormente regresar a la trama. "Próximamente 'Al fondo hay sitio' temporada 40, Joel revive con las esferas del dragón", escribió un usuario en una de las publicaciones compartidas por la cuenta oficial de la serie.

Fans cuestionan la decisión de eliminar a Joel Gonzáles de la historia

Tras la emisión del capítulo, cientos de seguidores expresaron su desazón por la forma en la que el hijo de 'Charito' se despidió de la ficción peruana. Muchos usuarios señalaron que las escenas no tuvieron el impacto emocional que caracterizó a antiguas despedidas dentro de la serie y consideraron que el recurso utilizado por los guionistas fue exagerado e incluso poco creíble.

Entre los comentarios más destacados se encontraron mensajes como: "En el antiguo 'AFHS' estas escenas te hacían llorar, eran muy emotivas y llenas de sentimentalismo... ahora hasta esto es un chiste", mientras otros usuarios se mostraron convencidos de que el personaje podría regresar más adelante. "¿Cuánto apuestan que revive en un episodio?" y "¿Qué están haciendo con mi infancia?" fueron algunas de las reacciones que inundaron las publicaciones de TikTok de la producción.

Comentarios sobre la muerte de Joel de 'Al fondo hay sitio'. Foto: TikTok

Erick Elera se despide de Joel Gonzáles y emociona a los seguidores

El episodio emitido el jueves 9 de julio mostró uno de los momentos más desgarradores de la temporada. Luego del ataque del dron, un militar llegó hasta la vivienda de los Gonzáles para informar sobre la muerte de Joel y entregar a la familia una media del personaje. La escena provocó emotivas reacciones de Jimmy, don Gilberto, Alessia, Olinda, Maripaz y Tito, quienes protagonizaron momentos de profundo dolor por la partida de uno de los integrantes más queridos de la familia.

Tras la emisión del capítulo, Erick Elera compartió fotografías inéditas del detrás de cámaras de sus últimas grabaciones y acompañó las imágenes con un mensaje que fue interpretado como una despedida definitiva del personaje. "Algunas de las últimas locuras. Las fotografías chéveres", escribió el también cantante.