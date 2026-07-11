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Tula Rodríguez fue sometida a una operación de emergencia y hace mea culpa: "A veces no paramos de trabajar"

La conductora de 'Mande quien mande' tuvo que ser operada de emergencia luego de presentar complicaciones. La actriz admitió que durante mucho tiempo priorizó el trabajo antes que su bienestar.

Tula Rodríguez revela cómo se encuentra tras ser operada de emergencia. Foto: composición LR/Instagram
Tula Rodríguez revela cómo se encuentra tras ser operada de emergencia. Foto: composición LR/Instagram
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Tula Rodríguez preocupó a sus seguidores al revelar que fue sometida a una operación de emergencia luego de presentar molestias que, durante varios días, decidió no atender con la importancia que requerían. La conductora de 'Mande quien mande' compartió detalles del complicado momento que atravesó y aprovechó para reflexionar sobre la necesidad de priorizar la salud, pese a las exigencias laborales que suelen ocupar gran parte de su tiempo.

A través de sus redes sociales, la actriz confesó que el ritmo acelerado de su rutina hizo que le restara importancia a algunas señales de alerta de su cuerpo hasta que la situación obligó a una intervención quirúrgica inmediata. "Me operaron de emergencia. A veces no paramos de trabajar y ver mil cosas y no nos damos cuenta que tenemos que parar por nuestra salud, felizmente todo salió bien y estoy en recuperación", escribió la conductora en su publicación.

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Tula Rodríguez reveló que fue operada de la vesícula

La conductora de América TV relató que los síntomas que venía experimentando se intensificaron, motivo por el cual tomó la decisión de acudir a una clínica para recibir atención médica especializada. "Creo que me voy a ir a la clínica de emergencia, ya he estado la semana pasada con unos temas aquí y resulta que tengo piedras, tengo la vesícula, me llamó la doctora y me ha dicho que está yendo para allá, para la emergencia, así que vamos a ver qué pasa", comentó la actriz antes de ingresar a la clínica.

Actualmente, Tula Rodríguez continúa recuperándose favorablemente y aprovechó la experiencia para compartir una reflexión sobre la importancia de priorizar la salud. Además, la presentadora recibió mensajes de sus seguidores y de figuras del espectáculo como Maju Mantilla, Karen Dejo y Nelly Rossinelli, entre otras.

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Tula Rodríguez recordó a su hija en el quirófano

Luego de ser intervenida quirúrgicamente, Tula Rodríguez compartió cómo vivió los minutos previos a la operación y confesó que uno de sus principales pensamientos estuvo dirigido a su hija Valentina, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando estudios. "Gracias a Dios todo bien, estoy en recuperación. Entré muy tranquila a la sala y ya cuando vi las luces, al anestesiólogo y toda la situación, me dio un poquito de 'tiki tiki', con esa sensación de que mi hija solo depende de mí, que tengo que salir de esta doctora, dígale a mi hija que la amo", recordó la conductora.

La presentadora también reveló que, apenas despertó de la operación, una de sus primeras acciones fue comunicarse con su hija para transmitirle tranquilidad y confirmar que todo había salido bien. "Cuando terminé la operación y desperté, hablé con mi hija que estoy bien, porque somos así, en lugar de recuperarnos nosotros y ahí pensar en los hijos, en la familia, no, uno quiere que ellos estén tranquilos. No sé si te ha pasado, pero bueno, aquí andamos, un día a la vez", expresó.

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