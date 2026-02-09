Una noticia inesperada marcó una reciente presentación de La Bella Luz. La agrupación reveló la incorporación de Fernanda Urbina como parte oficial de su delantera, hecho que llamó la atención por el vínculo familiar que la une con figuras conocidas del género tropical.

La cantante es prima de las gemelas Ana Lucía y Ana Claudia Urbina, artistas que hoy destacan en importantes orquestas del país. Este nuevo paso consolida la presencia del apellido Urbina dentro de la escena musical peruana.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: 'El multiverso'

Fernanda Urbina se une a La Bella Luz y emociona al público

El anuncio se realizó en pleno concierto, cuando Óscar Junior tomó la palabra para presentar a la nueva voz del grupo. “Quiero presentar a nuestra sexta integrante, ella se va unir a partir de hoy a las filas de La Bella Luz, con ustedes Fernanda Urbina”, expresó el integrante de la agrupación ante los asistentes.

Tras la presentación oficial, el animador dedicó un mensaje especial a la cantante. “Bienvenida reina, bienvenida a tu casa La Bella Luz”, señaló, frase que fue recibida con aplausos y muestras de afecto por parte del público presente.

Debut de Fernanda Urbina en La Bella Luz genera aplausos

La artista realizó su estreno interpretando el tema 'Cómo te voy a olvidar', una elección que conectó de inmediato con los seguidores de la orquesta. La respuesta del público no pasó desapercibida y se reflejó en ovaciones durante su participación.

El ingreso fue celebrado como una nueva etapa para la agrupación, que continúa renovando su propuesta musical. La presencia de Fernanda en el escenario marcó uno de los momentos más comentados de la noche.

Reacciones en redes tras el ingreso de Fernanda Urbina

Luego del anuncio, las plataformas digitales se llenaron de mensajes positivos dirigidos a la cantante. Comentarios como “Bienvenida Fernanda Urbina”, “Te daremos todo el apoyo” y “Las Urbina están en las mejores orquestas de cumbia” destacaron entre las publicaciones.

Otros usuarios resaltaron el crecimiento del grupo y desearon éxitos a la nueva integrante. Expresiones de cariño, respaldo y buenos deseos reforzaron la buena recepción del anuncio entre los seguidores de La Bella Luz.

Quién es Fernanda Urbina, nueva voz de La Bella Luz

Fernanda Urbina nació en Tarapoto, aunque creció en Huaral, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo. En una entrevista previa para Radio Nueva Q, contó que la música formó parte de su vida desde temprana edad.

En ese diálogo también se refirió a las comparaciones con sus primas y a la forma en que afronta ese escenario. “Como me dice mi familia, uno tiene que saber sobrellevar eso, porque sino te va chocar y es inevitable, solamente río si me llegaba a sentir mal… pero a nada, a la gente que tira hate, amor y paz”, señaló.