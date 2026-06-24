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Kate Candela celebrará su séptimo aniversario junto a Ray Sepúlveda, La Bella Luz, Josimar y más artistas

Kate Candela celebra sus 7 años como solista este domingo 28 de junio. El evento contará con artistas como Ray Sepúlveda y Josimar, en una noche inolvidable.

Kate Candela celebra su aniversario en La Molina.
Kate Candela celebra su aniversario en La Molina.
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La salsera nacional Kate Candela está feliz y emocionada, ya que este domingo 28 de junio celebrará por todo lo alto sus 7 años como solista. La exintegrante de Son Tentación reunirá a grandes exponentes de la música en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

Han pasado siete años desde que Kate Candela decidió dar el paso más importante de su vida: convertirse en solista con su propio estilo. Con el paso de los años, encontró en los vallenatos versionados en salsa su lugar en la industria musical. Actualmente, con millones de visualizaciones acumuladas en sus plataformas digitales, es la cantante femenina más influyente y requerida por el público peruano cada fin de semana.

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Kate Candela reunirá a varios artistas en La Molina

El séptimo aniversario de Kate Candela se llevará a cabo este domingo 28 de junio en Scencia de La Molina, junto con grandes artistas como Ray Sepúlveda, La Bella Luz, Combinación de La Habana, Josimar y otros invitados. Las entradas ya están disponibles en la web de Vaope y las puertas se abrirán desde las 7.00 p. m., ya que la primera orquesta iniciará su presentación a las 8.00 p. m.

Todo está listo para la celebración del séptimo aniversario de la cantante salsera. “Los espero a todos este domingo 28 de junio, donde bailaremos hasta las últimas consecuencias, brindaremos un show especial junto a todo mi equipo de trabajo, vengan con toda la seguridad del caso no se van arrepentir, tenemos salsa, tenemos cumbia y sobre todo la seguridad está garantizada” expresó Kate Candela.

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