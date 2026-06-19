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La cantante Alejandra Guerrero, exvocalista principal de la agrupación musical La Bella Luz, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por segunda vez, noticia que compartió a través de sus redes sociales junto a un emotivo mensaje en el que también expresó su agradecimiento a Óscar Junior Custodio por el respaldo recibido.

La joven artista de 22 años, natural de Áncash, confirmó además que se alejará temporalmente de la música para enfocarse en su embarazo y en esta nueva etapa de su vida personal. “Hoy quiero compartirles una noticia que llena mi corazón de mucha felicidad. Creo que muchos de ustedes me han preguntado el porqué de la ausencia en las redes sociales y en los eventos”, expresó la cantante.

Alejandra Guerrero anuncia pausa en su carrera musical por su embarazo

La exintegrante de La Bella Luz explicó que su decisión de alejarse temporalmente de los escenarios responde a su deseo de vivir plenamente su embarazo. En ese sentido, señaló que su retiro de la agrupación Los 4 de la cumbia, de la que actualmente forma parte, será momentáneo. 'Es por eso que he decidido hacer una pausa en mi carrera artística, para dedicarme por completo a esta nueva etapa de mi vida', manifestó en su video.

Asimismo, la cantante agradeció el apoyo de la orquesta y de sus seguidores, quienes han estado pendientes de su carrera desde sus inicios. “Quiero agradecer de todo corazón a la orquesta Los 4 de la cumbia y a ustedes por acompañarme y apoyarme en este hermoso camino. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”, añadió.

Alejandra Guerrero dedica especial mensaje para Oscar Junior Custodio

La cumbiambera expresó su agradecimiento al heredero de La Bella Luz, a quien etiquetó en su publicación y reconoció por su apoyo en este proceso personal. “También quiero agradecer de manera muy especial a Oscar Junior Custodio, por tomarse el tiempo de ayudarme y apoyarme en este momento tan importante de mi vida, y por ser parte de este recuerdo tan bonito. ¡Gracias de corazón!”, escribió la cantante.

Además, la artista no dejó de lado a su comunidad de seguidores, destacando el respaldo constante que ha recibido a lo largo de su carrera musical. “Gracias a mi querido club de fans y a todas las personas que me vienen apoyando y acompañando en cada paso de mi camino. Su cariño y sus buenos deseos significan muchísimo para mí y los llevo siempre en el corazón”, concluyó.