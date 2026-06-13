La cantante Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano ha estado ausente por problemas de salud, pero retornó a los escenarios el 12 de junio en Scencia de La Molina. | Foto: captura Youtube

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La larga ausencia de Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano ha generado suspicacias. A ello se sumó que la agrupación dejó de etiquetarla en anuncios importantes y hasta se dijo que Sharik Arévalo, la última vocalista que se integró al grupo, iba a reemplazarla, ya que ella se encargó de interpretar algunas de las canciones que grabó la piurana. Sin embargo, Edwin Guerrero lo negó todo.

A través de un live de TikTok, el productor Edwin Guerrero Neira desmintió que Ana Lucía Urbina haya renunciado a Corazón Serrano. Según el director del grupo, la artista se ausentó de los escenarios por un tema de salud.

Edwin Guerrero niega la salida de Ana Lucía Urbina

Edwin Guerrero Neira, uno de los dueños de Corazón Serrano, terminó con los rumores de que Ana Lucía Urbina, su expareja, se haya ido de la orquesta de Pacaipampa. Asimismo, comunicó que la joven iba a volver a los escenarios el viernes 12 de junio en Scencia de La Molina. Y así fue.

“Ana Lucía no ha salido de Corazón Serrano. Ella ha estado en un reposo médico, pero ella regresa mañana (viernes 12). Ha tenido un reposo médico nada más”, manifestó el pasado jueves 11 de junio. “No hay que creer mucho lo que dicen las redes, muchas cosas se inventan o las inflan”, advirtió.

Asimismo, el intérprete de ‘Arrepentida’ indicó que el hecho de que Sharik Arévalo haya interpretado algunas de las canciones de Ana Lucía Urbina no quiere decir que vaya a reemplazarla. “Todas tienen contrato vigente y todas siguen en Corazón Serrano”, recalcó.

Los fans de la cantante piurana se mostraron felices con el comunicado de Edwin Guerrero. “Ana Lucía es el símbolo de Corazón Serrano… lo máximo”, “Más te vale porque ya no quería seguir a Corazón Serrano porque ella brilla con su luz propia”, “Sin Ana Lucía no es Corrazón Serrano” y “Ana Lucía es la mejor de Corazón Serrano, ella me gusta, tiene mucha carisma, ella es hermosa”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.