Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, impacta al lucir un radical 'cambio de look': "Entendió la vibra"

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Susana Alvarado, una de las figuras más queridas de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con una imagen completamente distinta a la que acostumbra mostrar. La cantante compartió un video en su cuenta de TikTok en el que luce una larga cabellera negra, un detalle que generó gran impacto entre sus fanáticos, quienes reaccionaron al inesperado cambio de apariencia.

La vocalista de la agrupación piurana suele ser reconocida por llevar el cabello corto con balayage, por lo que su reciente publicación no pasó desapercibida. Junto al video escribió la frase: “El que entendió, entendió”, mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores y dio pie a comentarios que destacaban lo bien que lucía con este renovado estilo.

¿Por qué Susana Alvarado apareció con un nuevo look?

Aunque en un primer momento muchos pensaron que Susana Alvarado había decidido realizar un cambio radical de imagen, posteriormente se conoció que todo se trataba de una caracterización especial. La cantante utilizó una peluca larga de color negro como parte de una referencia al estreno de la quinta temporada de la serie 'Rosario Tijeras', producción que llegó a Netflix el 10 de junio.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Paco Bazán, pareja de la cantante, quien decidió sumarse a la divertida dinámica creada por la cumbiambera. El conductor deportivo escribió: “Feliz estreno querida Rosario. Atentamente, Aurelio”, haciendo referencia a uno de los personajes vinculados a la historia de la serie mexicana.

Los internautas aprovecharon la oportunidad para elogiar la apariencia de la cantante. Entre los comentarios más destacados se pudieron leer mensajes como: “Te queda hermoso mi ‘Morena de oro’”, “Entendió la vibra” y otros que incluso la compararon con personalidades como Vania Bludau.