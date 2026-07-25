Son del Duke ha dejado entrever un secreto guardado, generando expectativas entre los seguidores. Fotos: Instagram

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Hace unos días, la cantante Alondra Cenegal le dijo adiós a Son del Duke para enfocarse en nuevos proyectos. Luego, la agrupación de cumbia asombró al revelar que este martes 28 de julio dará a conocer a la nueva integrante. Aparentemente, se trata de Fiorella Castillo, que hace poco renunció a La Bella Luz. Lo que muchos no se esperaban es que la orquesta chiclayana contó que tiene otro secreto guardado bajo siete llaves.

El último viernes 24 de julio, Son del Duke sorprendió a sus fans con una publicación, en la que comenta que este domingo 26 de julio darán a conocer una real novedad. “Noticia bomba”, es el mensaje que acompaña al posteo.

Este domingo 26 de julio, la orquesta promete un "noticia bomba" que emocionará a sus fans. Foto: Facebook

¿Cielo Fernández vuelve a Son del Duke?

La publicación generó una serie de especulaciones en las redes sociales. Muchos aseguran que la silueta que se logra apreciar en la imagen corresponde a Cielo Fernández, quien estaría vistiendo de negro y una gorra clara. Al parecer, la novia de Axel Medina estaría regresando a las filas de su exagrupación.

Cielo Fernández dejaría Corazón Serrano para volver a Son del Duke. Foto: Instagram

“Regresa Cielo”, “Mucha coincidencia, ¿no?”, “Cielo regresa nuevamente”, “A simple vista es Cielo Fernández”, “Parece Cielo”, “Cielo entra para levantar al Duke que está de bajada” y “¿Otra vez como invitada?”; fueron algunos de los comentarios que acompañan al posteo de Facebook.

Los rumores de que Cielo Fernández volverá a Son del Duke aumentaron en las últimas horas, luego de que Dani Daniel, animador de Corazón Serrano, fuera consultado sobre el tema. Lejos de negarlo, el presentador dijo que espera que la cantante sea feliz donde quiera estar.

“Que sé feliz en el lugar que ella decida estar”, escribió Dani Daniel este sábado 25 de julio en su Instagram, junto a una fotografía donde aparece feliz al lado de Cielo Fernández.