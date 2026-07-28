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Kyara Villanella impacta al llegar con su novio Adrián Harboe a la juramentación de su madre Keiko Fujimori como presidenta

La modelo de 18 años Kyara Villanella Fujimori y su novio universitario Adrián Harboe se sentaron por separado en el hemiciclo.

Kyara Villanella y Adrián Harboe llevan aproximadamente más de seis meses como pareja. Foto: Composición LR/Instagram.
Kyara Villanella y Adrián Harboe llevan aproximadamente más de seis meses como pareja. Foto: Composición LR/Instagram.
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Antes de que Keiko Fujimori asumiera oficialmente la Presidencia de la República, una de las escenas que más llamó la atención durante la ceremonia fue la presencia de su hija mayor, Kyara Villanella, quien asistió acompañada de su novio, Adrián Harboe. La pareja llegó al Congreso para ser parte de la jornada y no tardó en convertirse en uno de los focos de las cámaras.

Kyara, de 18 años, permaneció junto a su hermana y otros integrantes de la familia Fujimori en una ubicación preferencial del hemiciclo, mientras que Adrián siguió la sesión desde la fila posterior, luciendo un traje formal. La transmisión en vivo de la juramentación permitió que las imágenes de ambos se viralizaran rápidamente en redes sociales, donde su aparición generó múltiples comentarios entre los usuarios.

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Kyara Villanella llega con Adrián Harboe a la juramentación de Keiko Fujimori

La presencia de Adrián Harboe volvió a captar la atención durante un importante acto oficial. El joven acompañó a Kyara Villanella a la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República y, aunque optó por mantenerse en un segundo plano durante toda la sesión, las cámaras no dejaron pasar su asistencia.

Esta no es la primera vez que la pareja despierta interés. Días atrás, ambos asistieron juntos a la entrega de credenciales de Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional, donde fueron captados caminando de la mano.

Aquellas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y reforzaron el interés de los usuarios por la relación entre la influencer y el universitario, quienes desde entonces han acaparado la atención cada vez que aparecen en público.

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¿Quién es Adrián Harboe?

Aunque ha mantenido un perfil bajo, Adrián Harboe ha ganado notoriedad en los últimos meses por su relación con Kyara Villanella. El joven cursa la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Lima y, además, es un reconocido aficionado de Alianza Lima.

Fuera del ámbito académico, Harboe y Villanella han sido vistos compartiendo distintas actividades en Lima. Ambos asistieron a conciertos de artistas como Bad Bunny y Mon Laferte, además de otros eventos culturales, imágenes que ellos mismos difundieron en redes sociales y que despertaron el interés de sus seguidores.

La relación entre ambos también ha quedado reflejada en sus publicaciones. De acuerdo con el contenido que comparten en redes, en febrero celebraron siete meses de noviazgo y aprovecharon fechas especiales, como el Día de San Valentín, para dedicarse mensajes y mostrar algunos momentos juntos.

En uno de sus videos de TikTok, Kyara contó que Adrián empezó a intentar conquistarla en 2022, cuando ella todavía mantenía una relación con Fabrizio, quien la acompañó durante su participación en el Miss Teen Universe Perú 2023. Con el paso del tiempo, el romance con Harboe se fortaleció hasta hacerse público y, posteriormente, fue presentado de manera oficial tanto a su familia como a sus seguidores durante una transmisión en vivo.

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