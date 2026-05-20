Corazón Serrano se presentará el mismo 28 de julio, pero en una nueva sede diferente a la de Vibra Perú 2026. | Foto: composición LR/Corazón Serrano

Corazón Serrano se presentará el mismo 28 de julio, pero en una nueva sede diferente a la de Vibra Perú 2026. | Foto: composición LR/Corazón Serrano

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Corazón Serrano sacude a sus seguidores. El anuncio de su participación en el festival Vibra Perú 2026 en Arena 1 Park junto a artistas como Gianmarco, con la nueva edición de ‘Acceso al Corazón 4’, había generado gran entusiasmo entre los fans, quienes aseguraron sus entradas para ver a la reconocida orquesta de cumbia. Sin embargo, apenas un día después de iniciada la preventa en Ticketmaster, la agrupación fundada por los hermanos Guerrero Neyra sorprendió al comunicar que no formaría parte del evento y que ofrecería su concierto en otro escenario cercano: el Costa 21.

El inesperado cambio vino acompañado de la confirmación de que las entradas se venderán a través de Teleticket desde el 25 de mayo, sin aclarar qué ocurrirá con quienes ya habían comprado boletos exclusivamente para verlos en Vibra Perú 2026. La noticia desató la indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios exigen una solución inmediata y, en muchos casos, un reembolso.

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Corazón Serrano anuncia que ya no participará en Vibra Perú 2026

En su comunicado, Corazón Serrano explicó que su retiro del festival obedecía a ajustes realizados por la organización que, según la agrupación, comprometían la autenticidad de su espectáculo. “Esta decisión responde a cambios en la estructura y formato inicialmente coordinados para el desarrollo de ‘Acceso al corazón’, situación que no nos permite garantizar la experiencia, identidad y esencia que nuestro público merece y que siempre ha caracterizado a este formato”, señalaron.

El formato 'Acceso al Corazón 4' es una propuesta exclusiva del conjunto piurano, concebida para ofrecer una conexión más íntima con sus seguidores. Se distingue por arreglos musicales innovadores, versiones especiales de sus clásicos, estrenos inéditos y la participación de artistas invitados nacionales e internacionales. Esta apuesta ha tenido gran acogida, con presentaciones en escenarios como el Estadio San Marcos, donde lograron convocar a miles de asistentes y agotar la venta de entradas.

Corazón Serrano comunica su retiro de Vibra Perú 2026. Foto: Instagram

Revelan fecha para la venta de entradas de Corazón Serrano en Costa 21

En esa misma línea, Corazón Serrano indicó que ‘Acceso al Corazón’ cambiará de sede y se realizará en Costa 21 el próximo 28 de julio, fecha en la que originalmente estaba prevista su presentación en Vibra Perú 2026 junto a artistas como Gianmarco, Mauricio Mesones, Los Kipus, TK y otros. Además, la agrupación informó que la venta de entradas para este evento comenzará el lunes 25 de mayo a través de la web de Teleticket.

La noticia generó malestar entre numerosos fanáticos, quienes aseguraron haber adquirido sus boletos para Vibra Perú 2026 únicamente con el propósito de ver al conjunto de los hermanos Guerrero Neyra. “Poquísima seriedad, ¿y ahora qué hacemos con las entradas de Vibra?”, “Compré solo para verlos a ustedes. Necesitamos que solucionen”, “Los que compramos para el Vibra merecemos una respuesta” y “Se promocionó que ustedes iban a estar y ahora dicen que no. Necesitamos respuestas” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales. Por el momento, la agrupación no ha respondido a las quejas de sus seguidores.