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Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

'Cañita' expresó su felicidad por la cantidad de alimentos recolectados y destacó la generosidad de su comunidad. La donación será destinada a los damnificados del sismo en Junín.


Organizado por el tiktoker 'Cañita', el evento tuvo como única entrada un vívere. Se realizó el 25 de julio, convocando a una gran cantidad de seguidores solidarios. Fotos: captura/Youtube
Organizado por el tiktoker 'Cañita', el evento tuvo como única entrada un vívere. Se realizó el 25 de julio, convocando a una gran cantidad de seguidores solidarios. Fotos: captura/Youtube
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El Estadio Municipal de Chorrillos fue el lugar elegido para realizar el partido entre los creadores de Perú y de Honduras, liderados por Supremo. El único requisito para ver el encuentro futbolístico fue un vívere. De esa forma, se recaudó entre 8 a 9 camiones de alimentos no perecibles. Los beneficiarios serán los damnificados del sismo de magnitud 5,1 que golpeó la región Junín, el pasado sábado 18 de julio.

El organizador del evento benéfico fue el tiktoker Alexis José Cañañaupa, conocido popularmente 'Cañita'. El también streamer pidió a su extensa comunidad a que asista al Estadio Municipal de Chorrillos, el último sábado 25 de julio, para que realicen sus donaciones.

PUEDES VER: Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

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'Cañita' feliz por ayudar a damnificados de Junín

'Cañita' fue doblemente feliz el fin de semana. Además de lograr que la copa del partido se quede en casa, el creador de contenido expresó su satisfacción por todos los víveres que lograron recaudar gracias a sus seguidores y a los fans de otros tiktokers.

“Se ha llenado como ocho o nueve camiones llenos de víveres por todas las personitas que han entrado a este estadio y todo eso va a ser llevado para Huancayo, Junín, para las personas que han sido afectadas. Nuestros hermanos”, comentó el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok.

Asimismo, en redes sociales se empezó a viralizar un video del tiktoker cuando recién estaba empezando a ganar. Aquella vez prometió que si un día ganaba mucho dinero, iba a ver la forma de retribuir con los que menos tienen. Gracias a ese gesto, no faltaron los comentarios que resaltaron su labor solidaria.

“Cuando eres influencer de verdad”, “¿Se acuerdan de los incendios forestales?, este fue el único quien fue con su gente a combatir con una pala en mano, ahora llena camiones con víveres para ayudar a su gente. Este sí es influencer. No como los otros y otras”, “O sea Cañita ya hizo más que cualquier congresista”, “Cabe recalcar que su misma comunidad ya había llenado 4 camiones antes del partido” y “Hicimos influencer a la persona correcta”; fueron algunos de los comentarios que aparecen en TikTok.

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