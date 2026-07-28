La chef de profesión tiene la convicción de que su novio aún esta vivo luego de 14 días desaparecido. Foto: Composición LR/Instagram.

La chef de profesión tiene la convicción de que su novio aún esta vivo luego de 14 días desaparecido. Foto: Composición LR/Instagram.

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Paola Chiappina, conductora de televisión, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde hace 14 días, su pareja, el influencer Alejandro Ugarte, conocido como 'Chicho', permanece desaparecido en el Huascarán junto a otros dos acompañantes. Gracias a las gestiones realizadas por la presentadora, se logró desplegar un operativo de búsqueda con helicópteros, montañistas y hasta un dron de última generación para encontrarlos.

Sin embargo, las adversas condiciones climáticas y el complicado acceso a la zona han dificultado las labores de rescate. Frente a este panorama, Paola Chiappina, conocida en redes sociales como 'Dipaola', utilizó su cuenta de Instagram para solicitar ayuda internacional que permita encontrar lo más pronto a su novio.

Además, expresó su indignación por la forma en que se viene desarrollando el operativo. "Es muy triste ver cómo funcionan los rescates aquí".

Paola Chiappina le pide al Perú que acepte la ayuda internacional

A 14 días de la desaparición de su novio, 'Chicho', en el Huascarán, Paola Chiappina hizo un desesperado pedido al Estado peruano y solicitó que se acepte el apoyo ofrecido por equipos de rescate internacionales, los cuales según afirmó, ya están al tanto de la emergencia en el nevado de Áncash.

"La ayuda internacional está al tanto de la situación y solo está esperando la orden desde Perú. Por favor, no los abandonen, hay que seguir insistiendo en que cada minuto cuenta para que ellos vuelvan a casa. Estamos convencidos de que los tres van a volver", expresó.

Además, la chef de 32 años lamentó que el Perú no esté capacitado para atender emergencias de alta montaña. "Es muy triste ver cómo funcionan los rescates aquí. El Perú, lamentablemente, no está preparado para rescates de montaña. Todo toma mucho tiempo. Los procesos son muy largos y en la montaña el tiempo vale cada minuto", afirmó.

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Paola Chiappina comparte video para intensificar búsqueda de su novio en el Huascarán

Paola Chiappina compartió un video en Instagram en el que hizo un llamado al Estado para que autorice la intervención de ayuda internacional y se encargue de la búsqueda de su novio, Alejandro Ugarte, 'Chicho', y sus dos acompañantes. El clip, viral en redes sociales, fue compartido también por importantes figuras de la televisión nacional.

"Soy novia de Chicho Alejandro Ugarte, uno de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán. Vengo a pedir por los tres y pedirle al Estado peruano con mucho respeto y de forma urgente que nos ayuden a solicitar ayuda internacional", comenzó explicando la conductora de TV.

"Han pasado 14 días desde que iniciamos la búsqueda y la ayuda y los recursos que hemos estado teniendo, hoy no son suficientes. Estamos muy agradecidos con la FAP, con la Policía y todos los montañistas, pero lamentablemente la situación del Huascarán no ayuda. Es un nevado que está fracturado, que está muy peligroso y entendemos que no todos quieran subir, las condiciones no ayudan. Es por eso que necesitamos apoyo más especializado para un rescate de este tipo", finalizó.