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Guadalupe Farfán estuvo de cumpleaños y no dudó en compartir en sus redes sociales la fiesta sorpresa que le prepararon sus amigos. La recordada 'July' de 'Al fondo hay sitio' publicó en Instagram cómo reaccionó al ver lo que le realizaron y aprovechó la ocasión para dedicarles un emotivo mensaje de agradecimiento por el especial gesto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue un detalle que apareció en las imágenes que compartió. La actriz mostró unos globos con el número de la edad que acababa de cumplir y, al revelar que ahora tiene 22 años, dejó a muchos en shock, ya que algunos aseguraron que no imaginaban que la influencer fuera tan joven.

Publicación de Guadalupe Farfán anunciando que cumplió 22 años. Foto: Instagram.

Usuarios no creen que Guadalupe Farfán tenga 22 años

La revelación de Guadalupe Farfán sobre su edad generó todo tipo de reacciones en Instagram. Luego de que la actriz contara que estaba cumpliendo 22 años, algunos cibernautas expresaron su sorpresa y comentaron que no parecía tener esa edad. 'No pareces de 22', escribió un usuario, aunque rápidamente otros seguidores salieron en defensa de la influencer y cuestionaron este tipo de mensajes.

Pese a ello, la mayoría de mensajes fueron de felicitaciones por su cumpleaños. Cientos de usuarios aprovecharon la publicación para desearle lo mejor en esta nueva etapa y destacar su belleza. Además, muchos le pidieron que vuelva a dar vida a July Gonzales en 'Al fondo hay sitio', con mensajes como: 'La serie ya no es lo mismo sin ti', 'Vuelve, July', 'Se te extraña demasiado, Guadalupe'.

¿Quién es el novio de Guadalupe Farfán?

En este caso, la ficción terminó trasladándose a la vida real. En enero de este año, Guadalupe Farfán oficializó su romance con el actor Mathias Spitzer, quien también formó parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'. En la exitosa serie de América TV interpretó a Doctor Vivas, personaje que mantuvo una relación con July.

A través de un video romántico en TikTok, la actriz anunció su noviazgo con el actor de 27 años y dejó entrever que ya estaban desde hace meses, pero recién decidió hacerlo oficial ante el pedido de sus seguidores.