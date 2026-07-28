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Kyara Villanella expone mensajes de Ricardo Mendoza y revela por qué teme ir a ‘Hablando huevadas’: “Él me encanta”

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, sorprendió al revelar los mensajes que Ricardo Mendoza le escribió por Instagram. La confesión se hizo viral y un usuario cuestionó al humorista. “¿Cómo un adulto le va a escribir a una jovencita?”

Kyara Villanella Fujimori se presentó en el podcast de Gaela Barraza. Foto: Composición LR/Instagram.
Kyara Villanella Fujimori se presentó en el podcast de Gaela Barraza. Foto: Composición LR/Instagram.
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Kyara Villanella volvió a captar la atención durante su participación en el pódcast de Gaela Barraza, donde respondió una serie de preguntas sobre su vida personal y las figuras del espectáculo que más admira. En medio de la conversación, la hija mayor de Keiko Fujimori sorprendió al revelar que uno de los mensajes que más la emocionó fue el que recibió de Ricardo Mendoza, integrante de 'Hablando Huevadas', a través de Instagram.

La influencer de 18 años confesó que es una fiel seguidora del programa de comedia y no ocultó su entusiasmo al recordar ese momento. "La persona más importante que me escribió y que a mí me encantaría conocer es Ricardo Mendoza, de 'Hablando Huevadas'. Cuando me escribió, yo estaba emocionada porque a mí me encanta ese show. Yo lo miro siempre", contó entre risas.

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¿Qué le escribió Ricardo Mendoza a Kyara Villanella?

Tras revelar que el comediante se contactó con ella por redes sociales, Kyara Villanella explicó que la conversación fue breve y comenzó con un saludo. Según recordó, Ricardo Mendoza le escribió: "Hola, ¿qué tal?", mensaje que la tomó completamente por sorpresa debido a la admiración que siente por él y por el programa que conduce junto a Jorge Luna.

La joven también reveló cuál fue su respuesta al integrante de Hablando Huevadas. "Yo le respondí: 'Hola Ricardo, te amo, pero ahí no más'. Él me encanta y siempre lo miro", comentó.

Su confesión rápidamente se viralizó en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la naturalidad con la que contó la anécdota.

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¿Por qué Kyara Villanella tiene miedo de ir a 'Hablando Huevadas'?

Durante la misma entrevista, Kyara Villanella admitió que, pese a ser fan del programa 'Hablando Huevadas', nunca ha asistido a uno de los espectáculos en vivo por un motivo muy particular. La influencer confesó que teme convertirse en el blanco de las bromas de Ricardo Mendoza y Jorge Luna frente a todo el público.

"No he ido a su show. Me da miedo que me suban o que me pongan el micrófono o algo, o que me tiren una bolsa de arroz", explicó. Incluso contó que, si algún día decide asistir, buscaría sentarse en las últimas filas para pasar desapercibida. "Me sentaría arriba para que no me enfoquen o algo, aunque allí arriba también tiran alimentos. No tengo a dónde correr, me pueden ‘funar’ por cualquier cosa", afirmó entre risas.

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