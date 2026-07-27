Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Kyara Villanella habló abiertamente de su relación sentimental con Adrián Harboe, joven que recientemente fue visto durante la ceremonia de entrega de credenciales de Keiko Fujimori. La hija de Mark Vito compartió detalles de su romance y no ocultó la felicidad que vive en esta nueva etapa.

Durante su participación en el pódcast de Gaela Barraza, la joven de 18 años reveló cuánto tiempo lleva junto a su novio y cómo ambos disfrutan creando contenido en redes sociales. Incluso describió a su pareja con una frase que refleja el cariño que siente por él: "Es superlindo".

PUEDES VER: Kyara Villanella se conmueve al recordar a su abuelo Alberto Fujimori y comparte la enseñanza que marcó su niñez

Kyara Villanella revela detalles de su relación con Adrián Harboe

Gaela Barraza, hija del cantante Carlos 'Tomate' Barraza, le preguntó a Kyara Villanella sobre su situación sentimental: "Cuéntanos cómo va el corazoncito, quién es el dueño, cuéntanos cómo se llama, cuántos años tiene, número de DNI, RUC, talla de zapato, todo", comentó entre risas.

Aunque al principio se mostró algo nerviosa, la hija de Mark Vito respondió con naturalidad: "Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de TikTok llamada Kyadri Blogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien, es superlindo".

Asimismo, destacó que disfruta realizar contenido junto a su pareja, aunque aclaró que por ahora lo hacen únicamente como una actividad que ambos comparten y no como un trabajo formal. Pese a ello, aseguró que las publicaciones que han realizado han tenido una buena acogida entre quienes los siguen.

Hija de Keiko Fujimori cuenta cómo imagina su vida dentro de diez años

Además de hablar sobre su presente sentimental, Kyara Villanella también respondió cómo imagina su futuro personal y profesional. "Cuando tenga 28, espero ya ser doctora, no sé si tener hijos, creo que no, no sé si casarme, no…", expresó.

En esa misma línea, confesó que sueña con independizarse y formar un hogar acompañado de sus mascotas. "Pero de todas maneras, tener mis mascotas, quiero tener mis gatos, mis perros. Mi casa, no sé si mi casa, pero creo que para entonces un departamento", señaló.

"Ah, pero sí o sí me gustaría, ya sea doctora, no sé en qué especialización me gustaría, así que me gustaría averiguarlo para ese entonces y todo y no sé dónde quiero vivir en el futuro, así que también me gustaría planificar eso bien", concluyó.