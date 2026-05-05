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Desde inicios de los años 2000, Magaly Medina consolidó una etapa clave en la televisión peruana gracias a los recordados 'ampays' que involucraban a futbolistas, modelos, vedettes y diversas figuras de la farándula local. En ese contexto, uno de los rostros más recurrentes fue el de Malú Costa, quien se volvió habitual en los titulares por su constante presencia en escándalos que marcaban la agenda del espectáculo cada fin de semana.

Sin embargo, ningún episodio mediático tuvo el impacto de su detención y posterior ingreso a prisión. A partir de ese momento, su vida dio un giro definitivo. Tras permanecer varios meses recluida, optó por alejarse por completo de la televisión, un espacio que puede llevar a la popularidad, pero también exponer duramente a quienes forman parte de ella. ¿Cómo afrontó la actriz este periodo de encierro? A continuación, los detalles.

Sus inicios y presencia en la farándula

Malú Costa nació en Lima el 23 de mayo de 1980. En sus primeros años incursionó como modelo en pasarelas organizadas en discotecas de la capital, para luego dar el salto a la actuación en producciones como Así es la vida y Mil oficios. También formó parte del elenco de la producción para adultos Latin lover.

Malú Costa vuelve a las pantalla grande y al ojo público. Foto: difusión

Durante esa etapa, su vida personal acaparó la atención mediática, especialmente tras ser captada junto al futbolista Aldo Olcese, en uno de los 'ampays' más comentados difundidos por el programa de Magaly Medina.

No obstante, el mayor revuelo llegó con la difusión de su detención, noticia que ocupó portadas y titulares en distintos medios. Años después, otro momento que generó atención fue su participación en 'El valor de la verdad', donde reveló aspectos desconocidos de su trayectoria tras haber recuperado su libertad.

El caso que la llevó a prisión

En octubre de 2005, la modelo fue detenida tras ser vinculada a un caso de narcotráfico. La intervención se produjo luego de que fuera capturada junto a su entonces pareja, Juan José Gazzo Orbegoso, en posesión de una considerable cantidad de pastillas de éxtasis y marihuana.

Malú Costa aseguró que su sentencia fue cortina de humo.

Tras el proceso judicial, las autoridades determinaron su responsabilidad en los hechos, señalando además su presunta participación como líder de una red internacional de tráfico de drogas. Como resultado, la Tercera Sala Penal dictó una condena de ocho años de prisión, además del pago de 30.000 nuevos soles, sanción que compartió con otros implicados. Fue recluida en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, donde coincidió por un breve periodo con Magaly Medina.

Después de cumplir 33 meses de condena, Malú Costa recuperó su libertad y pudo reencontrarse con su familia, a la que —según relató— afectó profundamente este episodio. "Mi padre y mi mamá son una bendición. Mi padre no dejó de ir un solo sábado a verme. Mi papá es lo máximo. Me he sentido muy culpable por todo lo que les hice sufrir. Perdió 10 kilos de peso y eso me hacía sentir pésimo. Lloré cuando mi papá estaba en la clínica, porque sentía que estaba solo y creía que tenía que estar con él porque soy su hija", indicó a los medios.

Malú Costa se defiende y asegura que su sentencia fue cortina de humo.

La nueva vida de Malú Costa lejos de la TV

Pese a haber obtenido la semilibertad en 2009, su carrera no logró recuperarse y su retorno al medio local no se concretó. Desde entonces, la otrora modelo ha permanecido alejada de los reflectores y mantiene únicamente una cuenta activa en redes sociales, a través de la cual sus seguidores pueden seguirla.

En la actualidad, Malú Costa se mantiene completamente alejada de la televisión y de cualquier espacio en medios locales. A diferencia de sus años de mayor exposición mediática, hoy no forma parte de programas ni proyectos vinculados al entretenimiento, marcando una clara distancia con la farándula que la llevó a la popularidad.

Malú Costa 2025

Su presencia pública se limita a sus redes sociales, especialmente a través de Facebook, donde comparte momentos de su vida cotidiana. En estas publicaciones, la exmodelo deja ver una etapa más reservada, centrada en su entorno familiar y alejada del ritmo intenso que caracterizó su pasado en el espectáculo.

Las imágenes y mensajes que difunde reflejan un cambio radical en su estilo de vida. Lejos de la figura polémica que alguna vez fue considerada una "chica terremoto" de la farándula, hoy proyecta una faceta más tranquila, enfocada en su bienestar personal y en los vínculos más cercanos.