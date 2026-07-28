Mario Testino destaca la riqueza cultural del Perú y expresa su orgullo por sus orígenes. Acompañado de música peruana, invita a sus seguidores a unirse a esta fiesta nacional. Fotos: Instagram

Mario Testino destaca la riqueza cultural del Perú y expresa su orgullo por sus orígenes. Acompañado de música peruana, invita a sus seguidores a unirse a esta fiesta nacional. Fotos: Instagram

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Mario Eduardo Testino Silva es uno de los peruanos más reconocidos a nivel mundial. Aunque vive fuera del Perú, el fotógrafo de moda y retratista nacional no olvida sus raíces. Es más, suele plasmar la cosmología andina en sus trabajos. Asimismo, en cada aniversario del Perú, el artista internacional se hace presente en sus redes sociales.

Este martes, 28 de julio, Mario Testino, quien se mudó a Londres en 1976, compartió un video donde aparece disfrutando al ritmo de la música peruana. Además, publicó un collage donde muestra toda la riqueza peruana, de la costa, la sierra y la selva.

Mario Testino rinde homenaje al Perú por su aniversario

Mario Testino, conocido por fotografiar a la princesa Diana de Gales, Kate Moss, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Emma Watson entre otras celebridades, y marcas como Gucci, se mostró orgulloso de sus raíces peruanas, a propósito de las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026, evento que conmemora los 205 años de la histórica proclamación realizada por el general José de San Martín en 1821.

“¡Feliz Día de la Independencia, Perú! Qué difícil debe ser no ser peruano”, escribió Mario Testino. Su mensaje fue traducido al inglés, para que sus seguidores de otras partes del mundo puedan enterarse que este martes el país está de fiesta.

Mario Testino celebra los 205 años de la Independencia del Perú. Foto: Instagram

No todo ha sido luz para el peruano. Así como Mario Testino fue reconocido por la Reina Isabel II, la principal figura de Inglaterra, su reputación cayó en picada cuando aparecieron denuncias de acoso sexual en su contra. Primero, la revista Vogue anunció que no trabajará más con él. Luego, el diario británico The Telegraph reveló que el peruano fue descartado como fotógrafo oficial de la boda del príncipe Harry con la actriz Meghan Markle.

“No hay duda de que Testino era el favorito para la boda de Harry y Meghan. No contaron con él para las fotos de compromiso, pero eran fuertes los rumores sobre su participación en la ceremonia. No lo usarán ahora”, mencionó una fuente ligada al mundo de la moda citada por The Guardian.