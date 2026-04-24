Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, se muestra feliz tras una cirugía estética y está disfrutando de una nueva relación, aunque no revela detalles. | Fotos: Instagram.

Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, se muestra feliz tras una cirugía estética y está disfrutando de una nueva relación, aunque no revela detalles. | Fotos: Instagram.

Ana Lucía Urbina está renovada. La cantante de Corazón Serrano no solo está satisfecha por los resultados de su cirugía estética, sino que la artista de 30 años dejó notar que se ha vuelto a enamorar. Si bien la piurana no quiso decir el nombre de la persona ni cuánto tiempo van, aseguró que su corazón está más contento que nunca.

En una reciente visita a la radio Nueva Q, Ana Lucía Urbina manifestó que a ella nunca le ha gustado ocultar sus relaciones, por lo que pronto anunciará quién es el hombre que le ha hecho creer en el amor otra vez.

Ana Lucía Urbina está enamorada

Urbina, expareja de Edwin Guerrero Neira, dueño de Corazón Serrano, contó que a sus 30 años, vive una linda etapa en su vida personal. “¿Está ocupado el corazón de Ana Lucía?”, preguntó la reportera de la radio, a lo que la cantante respondió: “Yo no soy de esconder a nadie porque siento que el amor se demuestra en todas las formas. Sin decirlo, pero se siente, se nota”.

“Sí, estoy contenta, ya pronto van a saber, hasta tengo fecha de (relación)”, sostuvo entre risas Ana Lucía Urbina, responsable de éxitos como ‘Tomando cerveza’, ‘No te preocupes por mí’ y ‘Qué precio tiene el cielo’, su último tema. “Ahora todo con más cuidado, estoy muy feliz, mi corazoncito está contento”, añadió.

Ana Lucía Urbina espera que las personas que la siguen también estén felices por esta nueva etapa en su vida. Sabe que tal vez no suceda lo mismo con respecto a sus haters.

Ana Lucía Urbina seguirá en Corazón Serrano

Por otro lado, Ana Lucía Urbina habló de su estadía en Corazón Serrano y descartó que vaya a renunciar, tal y como se vino especulando en los últimos días, sobre todo con el ingreso de Sharik Arévalo, la nueva vocalista de la agrupación piurana.

“Lo que pasa que la última renovación que hice fue por un periodo regular, así que eso no termina. Todavía no me voy. Estoy muy enfocada en mi crecimiento y estoy contenta en Corazón Serrano. Todo lo que está planeado aquí me encanta. Estoy cómoda acá y va Ana Lucía para rato en Corazón Serrano”, concluyó la piurana.