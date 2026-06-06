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¿Qué pasó con Caribeños de Guadalupe y por qué ahora existen dos agrupaciones con el mismo nombre?

La agrupación Caribeños de Guadalupe se divide tras una disputa familiar entre los hermanos Aspericueta por el control de la marca y la identidad del grupo musical.


Fernando y Santiago Aspericueta, hijos del fundador, ahora lideran orquestas diferentes, lo que genera confusión y posibles conflictos legales por la propiedad del nombre. Foto: Composición LR/Chatgpt
Fernando y Santiago Aspericueta, hijos del fundador, ahora lideran orquestas diferentes, lo que genera confusión y posibles conflictos legales por la propiedad del nombre. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt
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Al estilo de Armonía 10, la agrupación Caribeños de Guadalupe se ha separado. Los hermanos Fernando ‘Nando’ y Santiago ‘Chanta’ Aspericueta Cabanillas, hijos del fundador Santiago Aspericueta Reyes, protagonizaron una disputa por el control del nombre y la identidad de la agrupación. Mientras uno de ellos se ha quedado con la misma delantera, el otro ha apostado por contratar a artistas que marcaron la historia de la orquesta.

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Dueños de Caribeños de Guadalupe se enfrentan

Los hermanos Aspericueta Cabanillas, quienes por muchos años trabajaron juntos en la consolidación de la orquesta, fundada en agosto de 1971, ahora se disputan la marca. De acuerdo con los registros oficiales de Indecopi, la marca completa Orquesta Caribeños de Guadalupe le pertenece a Fernando Rafael Aspericueta. En tanto, Luis Santiago Aspericueta logró inscribir el grupo Caribeños.

Mientras Fernando cuenta con la ventaja de poseer el registro del nombre completo de la orquesta, Santiago ha blindado la palabra clave para impedir que su hermano use la denominación Caribeños de forma independiente en sus promociones. Además de las posibles confusiones que esto genere en el público, los promotores de espectáculos tendrán que hilar muy fino antes de firmar contratos si no quieren exponerse a una demanda por infracción a la propiedad intelectual.

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Hermanos Aspericueta lanzan sus propias orquestas

Santiago ‘Chanta’ Aspericueta Cabanillas está a cargo de Caribeños y continúa manejando las redes oficiales que se crearon al inicio. Entre sus filas aparecen los cantantes Héctor Boza, Jordan Ávila, Danitzon y Mario Correa. Asimismo, la agrupación goza del cariño del público en su gira por Europa.

Santiago ‘Chanta’ Aspericueta Cabanillas está a cargo de Caribeños. Foto: difusión

Santiago ‘Chanta’ Aspericueta Cabanillas está a cargo de Caribeños. Foto: difusión

Por otro lado, Fernando Rafael Aspericueta Cabanillas sorprendió al lanzar su propio grupo bajo la denominación Caribeños de Guadalupe. "Porque ustedes se merecen lo mejor. De la mano de Fernando Aspericueta, presentamos oficialmente a la delantera que defiende la verdadera identidad y la esencia de la orquesta. Volvemos con el respeto de siempre, listos para demostrar que el legado continúa", escribió el músico.

Entre sus filas figuran Pier Fernández, Edgar Salgado, Armando Junior y Tommy Portugal, quien fue parte importante del crecimiento del grupo con canciones que fueron éxitos. Su debut oficial está programado para el sábado 11 de julio en el Coliseo Dibós.

Fernando Rafael Aspericueta Cabanillas está a cargo de Orquesta Caribeños de Guadalupe

Fernando Rafael Aspericueta Cabanillas está a cargo de Orquesta Caribeños de Guadalupe

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