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Política

Alberto Beingolea jura como nuevo ministro de Cultura

El abogado asumirá la titularidad del Ministerio de Cultura dentro del primer equipo ministerial. La ceremonia de juramentación se realizó en Palacio de Gobierno.

Alberto Beingolea jura como ministro de Cultura
Alberto Beingolea jura como ministro de Cultura | Difusión
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El abogado Alberto Beingolea asumirá la titularidad del Ministerio de Cultura como parte del primer gabinete ministerial de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. La toma de juramento del nuevo ministro oficializa su incorporación al equipo de gobierno.

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