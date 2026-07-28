Alberto Beingolea jura como nuevo ministro de Cultura

Luis Dyer es el nuevo ministro de Salud en el gobierno de Keiko Fujimori LEER MÁS

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición LEER MÁS

Luis Galarreta es oficializado como primer ministro del gobierno de Keiko Fujimori LEER MÁS

José Chang es el nuevo ministro de Educación en el gobierno de Keiko Fujimori LEER MÁS

Mirtha Vásquez sobre Mesa Directiva del Senado: "Ha sido una elección manchada que nos recordó a la época de los 90" LEER MÁS