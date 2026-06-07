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Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, responde a usuaria que criticó la voz de Kiara Lozano: “Para nosotros, ella sí tiene su encanto”

Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, enfrenta una fuerte ola de críticas en redes sociales por su estilo directo al opinar. Sin embargo, Edwin Guerrero la defiende en sus transmisiones en vivo.

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, afirma que Kiara tiene contrato vigente y el derecho de decidir su futuro en la orquesta.
Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, afirma que Kiara tiene contrato vigente y el derecho de decidir su futuro en la orquesta. | Fotos: Instagram
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Sin lugar a dudas, Kiara Lozano es la integrante de Corazón Serrano que más críticas recibe en redes sociales debido a que suele enfrentarse con sus detractores o, a veces, no tiene filtro a la hora de dar su opinión. Asimismo, cada vez que el músico Edwin Guerrero realiza una transmisión en vivo, no faltan quienes piden que retiren a la artista tarapotina de la delantera del grupo.

Edwin Guerrero, uno de los dueños de Corazón Serrano, no dudó en defender a Kiara Lozano cuando un usuario la cuestionó duramente por su capacidad vocal. Asimismo, el director musical de la orquesta recordó que la joven tiene contrato vigente con el grupo, por lo que será ella quien decida si continúa o no en la agrupación.

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Edwin Guerrero defiende a Kiara Lozano

“Pregunta seria, por qué todos pasan y Kiara sigue allí, sin tener la gran voz”, fue lo que leyó Edwin Guerrero Neira en plena transmisión. El cantante y tecladista piurano no dudó en defender el talento de Kiara Lozano. “Para nosotros, ella sí tiene su encanto. Sí canta”, dijo.

Asimismo, el dueño de Corazón Serrano recordó que en la actualidad hay acuerdos que cumplir con todas las cantantes, entre ellas Lozano. “Cuando cumpla su contrato, ella decidirá si se sigue quedando”, agregó.

Tras el video, los cibernautas no tardaron en opinar sobre las declaraciones de Guerrero. “Kiara sí canta y bien, tiene bonita voz, es joven aún, Ana Lucia cuando empezó no cantaba bien, ahora ha mejorado”, “Para ti será tú encanto”, “Gracias a esa niña, Corazón Serrano está donde está, cada canción qué canta es viral”, “Fácil, Kiara es la que más factura a Corazon Serrano, sus visualizaciones son mas de 400 millones, en número Kiara se las lleva a todas juntas” y “La charapa no tiene un ángel. Ana Lucía sí tiene su encanto, su voz que llega al Corazón”; fueron algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

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