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Los ministros recientemente nombrados por Keiko Fujimori tienen un amplio historial político. Más de uno de los perfiles que han ingresado al Consejo de Ministros registra antecedentes de críticas al fujimorismo. Uno de ellos es Juan Sheput, nuevo ministro de Trabajo, quien cuestionó duramente a su ahora lideresa cuando era congresista de Peruanos por el Kambio durante el periodo 2016-2019.

"La señora Keiko Fujimori, con su equipo de gente, con todos los que la rodean, le están haciendo un tremendo daño a la política y al país con esa actitud negativa de permanente enfrentamiento, de buscar que solo predominen sus intereses. Le interesa un comino el país. (…) Desde el momento en que ella sale, como consecuencia de su caída en las encuestas y el desafío que hizo Martín Vizcarra al Parlamento sobre el referéndum, demuestra que actúa por cálculo político", declaró entonces a ATV.

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Pero Sheput no fue el único que cuestionó al movimiento naranja. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también inició su trayectoria política en una agrupación distinta. Durante su paso por Alianza para el Progreso, criticó al régimen del dictador Alberto Fujimori.

"La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción. El fujimorismo ha blindado a algunos ministros de este régimen, por lo cual es algo vigente hasta la fecha", señaló quien hoy ocupa la Presidencia del Consejo de Ministros.

Críticas al régimen de los noventa

Estas críticas también fueron expresadas, desde otra perspectiva, por Alberto Beingolea. Quien hoy dirige el Ministerio de Cultura cuestionó la gestión del padre de la actual jefa de Estado y sostuvo que el fujimorismo fue el origen de varios de los problemas que enfrenta la política peruana.

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"Esto tiene un punto de origen en el fujimorato y este discurso de Alberto Fujimori de ser el 'primer nuevo de la política', el outsider, el 'yo no soy político' (...). Ahí comenzó la desgracia peruana. Uno de los discursos que trajo Fujimori fue que la política era corrupta, sucia y que los jóvenes no deberían participar. Hasta antes la universidad era un centro para hacer política (...). Luego los mejores abandonaron la política y le dejaron el campo a los peores (...). Lo que hemos tenido en los últimos 30 años es un deterioro cada vez mayor", señaló en entrevista con Perú 21.