HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori
Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     Resumen del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori     
Espectáculos

Mario Hart hace desesperado pedido por sus hijos tras el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Señor, cuídalos”

El piloto Mario Hart conmovió a muchos tras hacer inesperada publicación en sus redes sociales relacionada con sus dos hijos que tiene en común con la venezolana Korina Rivadeneira su ahora expareja.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Hart utilizó sus historias en Instagram para hacer un desgarrador pedido relacionado con sus hijos, luego de confirmar el fin de su matrimonio con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, con quien mantuvo una relación de más de nueve años.

El piloto de 39 años atraviesa una nueva etapa tras su separación, la cual, según aclaró, se dio de mutuo acuerdo y sin la intervención de terceros. Su publicación se hizo viral en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron que el expresentador de 'Mande Quien mande' estaría viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

PUEDES VER: Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

lr.pe

Mario Hart lanza desesperado pedido tras confirmar su ruptura con Korina Rivadeneira.  

Mario Hart compartió una emotiva publicación en sus historias de Instagram que evidenciaría el difícil momento que atraviesa tras su separación de Korina Rivadeneira y el hecho de no estar junto a sus dos hijos todos los días como era antes. "Señor, cuida a mis hijos cuando mis ojos no puedan verlos", se lee en la publicación que el también cantante decidió compartir poco después de anunciar su ruptura con la madre de sus hijos.

En una entrevista con Shirley Arica, el piloto habló sobre esta nueva etapa como padre separado y los cambios que ha enfrentado en su rutina. Según contó, lo más doloroso ha sido no poder convivir diariamente con sus hijos, situación que calificó como uno de los mayores retos tras la ruptura.  

"Acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", precisó Mario Hart.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

Mario Hart revela con quién vive en su casa de soltero tras su separación de Korina Rivadeneira: "Con una chica"

LEER MÁS
Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

Mario Hart queda avergonzado tras descubrir inesperado objeto en su casa de soltero: "¿Qué hace esto acá?"

LEER MÁS
Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

Tiktoker Cañita recolectó nueve camiones de víveres para los damnificados de Junín y usuarios lo felicitan: “Hizo más que cualquier congresista”

LEER MÁS
Actor Luis Baca impacta con su desalentador mensaje por Fiestas Patrias: "No me da para celebrar el triunfo de la impunidad"

Actor Luis Baca impacta con su desalentador mensaje por Fiestas Patrias: "No me da para celebrar el triunfo de la impunidad"

LEER MÁS
Angie Jibaja deja de ser conductora de podcast tras agredir a una trabajadora y su productor explica la decisión: “Ella ya sabe”

Angie Jibaja deja de ser conductora de podcast tras agredir a una trabajadora y su productor explica la decisión: “Ella ya sabe”

LEER MÁS
Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

LEER MÁS
Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

Mario Hart se conmueve al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: “Yo soy muy querendón”

LEER MÁS
¡Terremoto en la cumbia! Son del Duke se jala a famosa cantante que renunció a La Bella Luz en medio de la polémica

¡Terremoto en la cumbia! Son del Duke se jala a famosa cantante que renunció a La Bella Luz en medio de la polémica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025