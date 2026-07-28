Mario Hart hace desesperado pedido por sus hijos tras el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira: “Señor, cuídalos”

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Mario Hart utilizó sus historias en Instagram para hacer un desgarrador pedido relacionado con sus hijos, luego de confirmar el fin de su matrimonio con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, con quien mantuvo una relación de más de nueve años.

El piloto de 39 años atraviesa una nueva etapa tras su separación, la cual, según aclaró, se dio de mutuo acuerdo y sin la intervención de terceros. Su publicación se hizo viral en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron que el expresentador de 'Mande Quien mande' estaría viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Mario Hart lanza desesperado pedido tras confirmar su ruptura con Korina Rivadeneira.

Mario Hart compartió una emotiva publicación en sus historias de Instagram que evidenciaría el difícil momento que atraviesa tras su separación de Korina Rivadeneira y el hecho de no estar junto a sus dos hijos todos los días como era antes. "Señor, cuida a mis hijos cuando mis ojos no puedan verlos", se lee en la publicación que el también cantante decidió compartir poco después de anunciar su ruptura con la madre de sus hijos.

En una entrevista con Shirley Arica, el piloto habló sobre esta nueva etapa como padre separado y los cambios que ha enfrentado en su rutina. Según contó, lo más doloroso ha sido no poder convivir diariamente con sus hijos, situación que calificó como uno de los mayores retos tras la ruptura.

"Acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", precisó Mario Hart.