'Coquito, la película' es una de las cintas más esperadas del año por muchos peruanos. Foto: Composición LR/Instagram.

'Coquito, la película' es una de las cintas más esperadas del año por muchos peruanos. Foto: Composición LR/Instagram.

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El universo de 'Coquito' llegará por primera vez a la pantalla grande. La producción, dirigida y producida por Eduardo Guillot, confirmó que la película se estrenará en noviembre de 2026 en las principales cadenas de cine del país. Junto con el anuncio, también se presentó el primer póster oficial, que ofrece un adelanto de esta esperada historia.

La cinta toma como punto de partida la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del histórico libro de lectoescritura 'Coquito', una obra que marcó la educación de varias generaciones de peruanos y que en 2025 fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. El anuncio coincide, además, con un año especial para el educador, quien celebrará su centenario el próximo 15 de agosto.

¿Cómo es el póster de Coquito, la película?

La producción anunció el primer afiche de 'Coquito', una imagen cargada de simbolismo que rinde homenaje al libro con el que millones de peruanos dieron sus primeros pasos en la lectura. En el centro de la composición aparece un niño recostado sobre el césped junto a su perro, mientras sostiene un ejemplar abierto del emblemático texto escolar.

Detrás de él se observa el volcán Misti, uno de los principales símbolos de Arequipa, y a cuatro niños corriendo con carteles que llevan las recordadas palabras y sílabas 'mi', 'mamá', 'me' y 'mima', elementos que evocan las primeras lecciones de lectura de varias generaciones.

Con esta propuesta visual, la película apuesta por despertar la nostalgia de quienes crecieron con 'Coquito', un libro publicado hace más de siete décadas que se convirtió en un referente de la educación en el Perú. A lo largo de los años, más de 33 millones de niños aprendieron a leer con este material, cuya influencia también se extendió a diversos países de Latinoamérica.

¿De qué tratará 'Coquito', la película?

La cinta narrará la historia de Everardo Zapata Santillana, el maestro arequipeño que dio vida al recordado libro de lectoescritura 'Coquito', una obra que marcó el aprendizaje de millones de niños dentro y fuera del Perú. A través de su recorrido personal y profesional, la película mostrará el origen de uno de los textos educativos más influyentes del país y el impacto que tuvo en generaciones enteras.

Más que una biografía, 'Coquito' busca convertirse en un homenaje a la enseñanza, al esfuerzo de los educadores y al valor de la educación como herramienta para transformar vidas. El filme apuesta por una historia con fuerte identidad peruana, en la que se mezclan momentos de emoción, superación y nostalgia para recordar el legado de un personaje cuya obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y trascendió las fronteras al llegar a distintos países de Latinoamérica.