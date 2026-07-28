Un equipo internacional, liderado por Carolina Pagli, rastreó un fenómeno subterráneo en Etiopía usando tecnología satelital que reveló movilización de magma sin erupciones volcánicas. | Ilustración LR/Università di Pisa/ChatGPT

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Un equipo internacional rastreó con precisión milimétrica un insólito fenómeno subterráneo en Etiopía, en África, mediante tecnología satelital. La observación en tiempo real de este evento oculto bajo el suelo africano aporta valiosa información sobre la evolución de las masas continentales.

El hallazgo, divulgado por la revista Science Advances, contó con la dirección de la investigadora Carolina Pagli, de la Universidad de Pisa. La experta señaló que estas dinámicas ocurren solo después de siglos de acumulación de tensiones en la corteza terrestre, lo cual ofrece una oportunidad excepcional para analizar la actividad interna del planeta.

Modelo InSAR del dique FD. (A) Mapa con dique, fallas y sills de Fentale. (B) Vista 3D de flujo magmático y sismo M5.8. Foto: Science Advances

¿Por qué el hallazgo magmático en el valle africano revoluciona la ciencia?

Un equipo de científicos identificó la movilización subterránea de 1,4 kilómetros cúbicos de magma a lo largo de 50 kilómetros bajo Etiopía, un evento ocurrido entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. A pesar de que la roca fundida jamás afloró ni causó una erupción volcánica, generó deformaciones en el terreno e intensos sismos.

Para rastrear este fenómeno tectónico, los especialistas emplearon Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR), tecnología que examina variaciones en la superficie mediante satélites. Los datos suministrados por las misiones Sentinel-1 y COSMO-SkyMed facilitaron la observación de una zona remota sin la necesidad de desplegar sensores terrestres de monitoreo continuo.

InSAR y sismicidad en FD, MER. (A-G) Mapa de fallas, sismos y sills en Fentale, interferogramas S1/CSK y su evolución. Foto: Science Advances

El estudio determinó que la intrusión provino de reservorios localizados a profundidades de 6 a 12 kilómetros, activados tras una repentina caída de presión interna. Los autores detallaron que la tensión tectónica y la disponibilidad de magma por sí solas no son suficientes para impulsar intrusiones masivas de diques, lo cual confirma la importancia central de la conectividad en el sistema profundo.

¿Qué implicaciones tiene la intrusión de magma y cuál es su peligro?

El reciente hallazgo ofrece claves fundamentales para descifrar la apertura gradual de los valles de rift, proceso mediante el cual la corteza terrestre se expande y fragmenta los continentes. Asimismo, optimiza los esquemas que explican el ascenso del material fundido desde el manto profundo hacia zonas someras, un fenómeno cuya dinámica aún presenta interrogantes.

Volumen e intrusión de magma por InSAR y sismicidad. (A-D) Evolución temporal, mecanismos focales y profundidad. Foto: Science Advances

La investigación precisa que el desplazamiento magmático no desencadena necesariamente una erupción volcánica, pues la materia líquida recorrió decenas de kilómetros por grietas profundas sin emerger a la superficie. A pesar de esto, el evento provocó sismos considerables y alteró la topografía local; la crisis de 2024-2025 originó temblores de magnitud superior a 4, derrumbes, destrozos en infraestructura urbana y el desalojo preventivo de 75.000 residentes en Fentale-Dofen.

En palabras de la experta Carolina Pagli, "observar la Tierra desde el espacio está cambiando profundamente la manera en que estudiamos los grandes procesos geológicos del planeta". Los autores destacan que la integración de imágenes satelitales, mediciones de la deformación terrestre y labor de campo consolidará las redes de alerta temprana ante futuros riesgos tectónicos.