Lesly Águila aparece con aparente problema en los ojos: imágenes preocupan a los fans de Corazón Serrano

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Lesly Águila encendió las alertas entre sus seguidores después de compartir una publicación que dejó entrever que atraviesa un mal momento de salud. La integrante de Corazón Serrano utilizó sus redes sociales para expresar cómo se siente, lo que generó una inmediata reacción entre quienes siguen de cerca su carrera.

Si bien la cantante no explicó con exactitud qué problema la afecta, su mensaje en Instagram bastó para despertar la preocupación de sus fans. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios con muestras de cariño, palabras de aliento y deseos de una pronta recuperación para la artista.

Lesly Águila con uno de sus ojos rojo e hinchado

A través de sus historias de Instagram, Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que evidenció que atraviesa un problema en uno de sus ojos. Fiel a su estilo, la vocalista de Corazón Serrano tomó la situación con tranquilidad y lanzó una curiosa reflexión sobre su edad: “Todo me pasa. La maldición de los 30”, comentó.

Las imágenes no pasaron desapercibidas. En el clip se aprecia que la cantante presenta el ojo derecho notablemente enrojecido, además de una inflamación en la zona del pómulo del mismo lado. Hasta el momento, la intérprete de 'Vete' no ha explicado qué originó esta afección ni ha precisado si se trata de una lesión o de alguna complicación médica. Además, compartió una oración religiosa.

La publicación generó una inmediata reacción entre los seguidores de la agrupación piurana, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y buenos deseos para la artista. “¿Qué te ocurrió, Lesly? Esperamos que te recuperes pronto”, “Cuídate mucho” y “Te esperamos de vuelta en los escenarios” fueron algunas de las muestras de cariño que recibió por parte de sus fans.