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Masiel Málaga hace explosivas declaraciones contra 'Churrito' Hinostroza e insinúa que fue víctima de maltrato: “Hubo moretones”

Masiel Málaga, en una entrevista, indicó que su éxito se debe a su trabajo y que su viralidad también benefició al exfutbolista. Además, hizo alusión a presuntos episodios de violencia física en su relación.


Masiel Málaga respondió a las declaraciones de Hernán 'Churrito' Hinostroza, quien afirmó que hace famosas a sus exparejas.
Masiel Málaga respondió a las declaraciones de Hernán 'Churrito' Hinostroza, quien afirmó que hace famosas a sus exparejas. | Fotos: Instagram.
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Luego de que Hernán 'Churrito' Hinostroza dijera que suele hacer famosas a todas sus novias, la salsera Masiel Málaga se mostró en contra de las declaraciones de su expareja y recalcó que todo lo que ha logrado hasta el momento es por su propio mérito. Es más, la cantante indicó que, gracias a que su canción se hizo viral, el exfutbolista volvió a tener notoriedad.

“Él volvió a trascender o volvió a aparecer en pantalla, como en algún momento lo dijo, porque mi canción se volvió viral y él hizo una mecánica, no sé si adrede, espero que no, pero a mí nadie me ha regalado nada. Y si él cree que por él yo soy conocida a mí de verdad me causa bastante risa”, expresó Masiel Málaga para las cámaras de América Televisión.

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Masiel Málaga responde a Hernán 'Churrito' Hinostroza

En una reciente entrevista, Churrito Hinostroza sostuvo que hizo famosas a todas sus exparejas, en referencia a Yahaira Plasencia y Masiel Málaga, y afirmó que todo lo que toca lo hace oro. Esto generó la indignación de la salsera, quien dejó entrever que habría sido víctima de violencia física.

“Todo lo que tocó en algún momento también tuvo moretones, también tuvo cositas que no tenía que tener. Yo tuve un problema mucho más delicado, una falta de respeto totalmente delicada, que si yo hablara él tuviera problemas. (¿Tal vez él te levantó la mano? ¿Fue algo de agresión?) Quiero salir adelante no porque un tipo vino y me faltó al respeto, me engañó o me denigró”, dijo.

Por otro lado, Masiel Málaga comentó que fue ella quien decidió terminar la relación con Hinostroza porque algunas actitudes de él sobre el escenario la perjudicaban. “Fue porque mi trabajo tiene que estar apartado de mi relación y en varias ocasiones tuve que pedirle que por favor que deje de subirse a mis shows sin mi permiso, mareado y haciendo todo un espectáculo porque a mí, eso me genera incomodidad”, añadió.

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