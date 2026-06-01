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La modelo e influencer argentina Poly Ávila, reconocida por su paso como chica reality, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje profundamente personal durante la celebración de su cumpleaños número 35. Lo que inicialmente parecía una jornada de festejo se transformó en un momento de emotiva reflexión sobre una experiencia dolorosa.

A través de sus redes sociales, la expareja de André Castañeda mostró cómo, detrás de las sonrisas y la celebración con su pareja, se encontraba un proceso de duelo silencioso. Sus palabras generaron una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores, quienes valoraron la sinceridad con la que la influencer abordó un tema tan delicado.

Poly Ávila dejó un reflexivo mensaje en redes sociales.

El desgarrador mensaje de Poly Ávila en redes sociales

Aunque las fotografías compartidas en Instagram mostraban a Poly Ávila sonriente junto a su pareja en una celebración íntima en casa, sus palabras posteriores revelaron la profundidad de sus sentimientos. En sus historias, escribió: "Festejando con un sabor amargo. Duelando una pequeña sonrisita que no fue. Pero estuvo… unos meses, un ratito, y me hizo soñar".