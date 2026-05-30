Segovia Orquesta, una destacada agrupación trujillana, celebra 17 años de trayectoria con un evento en La Isla del Paraíso, Callao, el 31 de mayo. | Foto: Sandy Carrión/La República

Segovia Orquesta, una destacada agrupación trujillana, celebra 17 años de trayectoria con un evento en La Isla del Paraíso, Callao, el 31 de mayo. | Foto: Sandy Carrión/La República

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Segovia Orquesta es una de las agrupaciones trujillanas con más trayectoria en el Perú. Si bien se hicieron famosos por cantar salsa y fusionar algunas canciones con la música andina, el grupo dirigido por Richard Segovia quiere mostrar su versatilidad con otros géneros tropicales como la cumbia. A lo largo de su carrera, han sorprendido al colaborar con artistas internacionales de la talla de Alberto Barros, Charlie Cardona y La Caro Band.

La agrupación trujillana está compuesta por Richard Segovia (productor general), Francesca Siche Murillo (cantante), Lucero Cáceres (cantante), José Armando García (animador), Esteban Bernaola Mora (cantante), José Atoche (cantante) y Kevin Vela (cantante).

En entrevista con La República, Richard Segovia se mostró feliz por el respaldo del público a sus nuevos lanzamientos, como el ‘Mix Natusha’, y por el aniversario que alista por los 17 años de trayectoria en La Isla del Paraíso (La Perla, Callao). Este evento se realizará este domingo 31 de mayo y contará con artistas invitados como Renzo Padilla, Coty Loyola, Willy Rivera, You Salsa y Septeto Acarey, entre otros.

Segovia Orquesta celebrará sus 17 años en Lima. Foto: difusión

_Por qué una orquesta salsera termina haciendo cumbia?

_Segovia Orquesta se caracteriza por interpretar muy bien la salsa, pero también destaca por su versatilidad. Y entre otras producciones que estamos promoviendo justamente está el ‘Mix Natusha’, que está calando muy bien el público.

_¿Qué los animó a incursionar en la salsa andina y en la cumbia?

_Si bien es cierto estamos en un proyecto muy importante que se llama salsa andina, donde han participado destacados artistas de folklore nacional, seguimos haciendo producciones y no solamente de este género, sino también de la cumbia porque queremos que el público también vea nuestra versatilidad y el profesionalismo en el escenario con ese género.

_¿Cómo nació la idea de hacer salsa andina?

_Desde niño siempre me ha gustado la música andina y en casa mi padre interpretaba esas canciones bonitas como ‘Condor pasa’, entre otras emblemáticas. Y dije, ‘algún día voy a honrarlo porque gracias a él es que existo y también fue mi mentor, voy a hacer una fusión, acordándome de él y de esos tiempos donde yo aprendí a tocar la percusión’. Y me nació esa idea, vine a Lima y con una importante productora la sacamos adelante.

_Cuando se escucha que llega a Lima una orquesta de Trujillo, lo primero que uno piensa es que es de cumbia. ¿Por qué sucede eso?

_El norte se destaca por la cumbia, pero hay músicos muy versátiles que interpretan bien la salsa y también otros géneros. Desde que nacimos, decidimos hacer salsa, pero en el camino hemos ido demostrando versatilidad para entrar a todo el público del Perú.

Segovia Orquesta se caracteriza por interpretar muy bien la salsa, pero también destaca por su versatilidad. Foto: Sandy Carrión/La República

_Al igual que Corazón Serrano y Grupo 5, ustedes han lanzado colaboraciones con artistas internacionales. ¿Cómo lo han logrado?

_Gracias a Dios hemos logrado hacer unas importantes producciones con esos destacados artistas y para nosotros ha sido un orgullo porque es la primera orquesta trujillana que ha logrado eso. Y creo que también de las nacionales que destaca por eso. Colaborar con Charlie Cardona, Alberto Barros y La Caro Band de Cuba fue gracias a mi amigo Dante Vargas, un gran productor y trompetista trujillano, de los mejores del mundo.