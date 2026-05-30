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¡De Trujillo para el mundo! Segovia Orquesta defiende su trayectoria y aseguran que colaboraron con artistas internacionales antes que otros grupos

Segovia Orquesta, una destacada agrupación trujillana, celebra 17 años de trayectoria con un evento en Lima. La orquesta muestra su versatilidad al incursionar en cumbia, además de salsa.

Segovia Orquesta, una destacada agrupación trujillana, celebra 17 años de trayectoria con un evento en La Isla del Paraíso, Callao, el 31 de mayo.
Segovia Orquesta, una destacada agrupación trujillana, celebra 17 años de trayectoria con un evento en La Isla del Paraíso, Callao, el 31 de mayo. | Foto: Sandy Carrión/La República
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Segovia Orquesta es una de las agrupaciones trujillanas con más trayectoria en el Perú. Si bien se hicieron famosos por cantar salsa y fusionar algunas canciones con la música andina, el grupo dirigido por Richard Segovia quiere mostrar su versatilidad con otros géneros tropicales como la cumbia. A lo largo de su carrera, han sorprendido al colaborar con artistas internacionales de la talla de Alberto Barros, Charlie Cardona y La Caro Band.

La agrupación trujillana está compuesta por Richard Segovia (productor general), Francesca Siche Murillo (cantante), Lucero Cáceres (cantante), José Armando García (animador), Esteban Bernaola Mora (cantante), José Atoche (cantante) y Kevin Vela (cantante).

En entrevista con La República, Richard Segovia se mostró feliz por el respaldo del público a sus nuevos lanzamientos, como el ‘Mix Natusha’, y por el aniversario que alista por los 17 años de trayectoria en La Isla del Paraíso (La Perla, Callao). Este evento se realizará este domingo 31 de mayo y contará con artistas invitados como Renzo Padilla, Coty Loyola, Willy Rivera, You Salsa y Septeto Acarey, entre otros.

Segovia Orquesta celebrará sus 17 años en Lima. Foto: difusión

Segovia Orquesta celebrará sus 17 años en Lima. Foto: difusión

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_Por qué una orquesta salsera termina haciendo cumbia?

_Segovia Orquesta se caracteriza por interpretar muy bien la salsa, pero también destaca por su versatilidad. Y entre otras producciones que estamos promoviendo justamente está el ‘Mix Natusha’, que está calando muy bien el público.

_¿Qué los animó a incursionar en la salsa andina y en la cumbia?

_Si bien es cierto estamos en un proyecto muy importante que se llama salsa andina, donde han participado destacados artistas de folklore nacional, seguimos haciendo producciones y no solamente de este género, sino también de la cumbia porque queremos que el público también vea nuestra versatilidad y el profesionalismo en el escenario con ese género.

_¿Cómo nació la idea de hacer salsa andina?

_Desde niño siempre me ha gustado la música andina y en casa mi padre interpretaba esas canciones bonitas como ‘Condor pasa’, entre otras emblemáticas. Y dije, ‘algún día voy a honrarlo porque gracias a él es que existo y también fue mi mentor, voy a hacer una fusión, acordándome de él y de esos tiempos donde yo aprendí a tocar la percusión’. Y me nació esa idea, vine a Lima y con una importante productora la sacamos adelante.

_Cuando se escucha que llega a Lima una orquesta de Trujillo, lo primero que uno piensa es que es de cumbia. ¿Por qué sucede eso?

_El norte se destaca por la cumbia, pero hay músicos muy versátiles que interpretan bien la salsa y también otros géneros. Desde que nacimos, decidimos hacer salsa, pero en el camino hemos ido demostrando versatilidad para entrar a todo el público del Perú.

Segovia Orquesta se caracteriza por interpretar muy bien la salsa, pero también destaca por su versatilidad. Foto: Sandy Carrión/La República

Segovia Orquesta se caracteriza por interpretar muy bien la salsa, pero también destaca por su versatilidad. Foto: Sandy Carrión/La República

_Al igual que Corazón Serrano y Grupo 5, ustedes han lanzado colaboraciones con artistas internacionales. ¿Cómo lo han logrado?

_Gracias a Dios hemos logrado hacer unas importantes producciones con esos destacados artistas y para nosotros ha sido un orgullo porque es la primera orquesta trujillana que ha logrado eso. Y creo que también de las nacionales que destaca por eso. Colaborar con Charlie Cardona, Alberto Barros y La Caro Band de Cuba fue gracias a mi amigo Dante Vargas, un gran productor y trompetista trujillano, de los mejores del mundo.

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