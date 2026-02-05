Cantante salsera anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza son novios desde el 30 de diciembre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.

Masiel Málaga y Hernán Hinostroza son novios desde el 30 de diciembre de 2025. Foto: Composición LR/Instagram.

Masiel Málaga, conocida figura de la salsa peruana, anunció su compromiso con el futbolista Hernán Hinostroza, conocido como el ‘Churrito’. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la decisión llegó tras apenas un mes de relación.

La cantante habló en exclusiva con las cámaras de ‘América hoy’ y reveló que recibió dos anillos de compromiso por parte del exintegrante de Alianza Lima. “Yo elegí este anillo que me encanta así que el 30 (de enero) cumplimos un mes de novios con la idea de casarnos”, explicó la artista de 32 años, mientras mostraba en TV nacional el aro que su pareja le entregó.

TE RECOMENDAMOS HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Hernán 'Churrito' Hinostroza ATACA a fiscalizador y LE QUITA el celular tras negarse a detener fiesta

Salsera explica por qué decidió comprometerse tan rápido con Hernán Hinostroza

Conocida también como la ‘salsera achori’, Masiel Málaga se mostró entusiasmada por esta nueva etapa de su reciente romance con Hernán Hinostroza, quien anteriormente sostuvo una relación con Yahaira Plasencia.

La cantante explicó que decidió comprometerse en tan poco tiempo porque ambos comparten el deseo de formar una familia y dar luego el siguiente paso, que es el matrimonio. Además, precisó que su decisión no es improvisada, sino el resultado de conversaciones previas y de cambios positivos que han fortalecido su relación.

Masiel Málaga revela que Hernán Hinostroza le entregó dos anillos de compromiso

Durante la conversación con ‘América hoy’, Masiel Málaga contó que recibió dos anillos de compromiso: uno elegido por ella y otro por su novio, Hernán Hinostroza. “Yo elegí este anillo que me encanta así que el 30 (de enero) cumplimos un mes de novios con la idea de casarnos, obviamente y trajo este anillo porque a él le gusta este anillo así que son mis anillos de compromiso”, contó la salsera.

Además, al ser consultada sobre si su pareja habría ‘sentado cabeza’, considerando que en el pasado protagonizó diversos ampays con mujeres de la farándula, la cantante evitó poner las manos al fuego por el futbolista, pero aclaró que sí ha notado un cambio importante en su actitud,

“(¿Tú crees que sentó cabeza contigo?) Mira, la verdad que no sé, pero lo que sí puedo dar crédito es que ha habido cambios muy positivos y me dijo, sabes, quiero que tú elijas tu anillo porque quiero que te guste”, declaró Masiel.