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Pamela Franco abandona Perú a solo horas del matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona: se fue con Christian Cueva

Pamela Franco sorprendió a todos sus seguidores con una drástica decisión. La cantante de cumbia optó por irse del Perú junto a Christian Cueva cuando falta muy poco para la boda de su expareja Christian Domínguez con Karla Tarazona.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán el 2 de junio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán el 2 de junio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela Franco decidió abandonar el Perú en la madrugada de este lunes acompañada de Christian Cueva, apenas un día antes de la esperada boda civil entre su expareja, Christian Domínguez, y la conductora de televisión Karla Tarazona. La partida de la cantante fue captada en imágenes difundidas por el pódcast Q' Bochinche y, según reportes, su destino sería Panamá o República Dominicana, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

Mientras tanto, la boda del líder de la Gran Orquesta Internacional y la locutora sigue firme en su planificación y se celebrará el 2 de junio bajo un concepto romantic chic minimal white. La ceremonia íntima no contará con orquesta, pero incluirá detalles personalizados, como un anillo de diamantes para la novia, según declaraciones recogidas por Trome.

PUEDES VER: Pamela Franco reaparece cantando curioso tema tras anuncio de boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: "Siempre volverás"

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Pamela Franco se va del Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La partida de Pamela Franco generó revuelo en las redes sociales desde las primeras horas del lunes 1 de junio. "Esta madrugada se fueron Pamela Franco y Christian Cueva de viaje. Ambos han sido captados esta madrugada", informó Samuel Suárez mientras mostraba la foto que le enviaron las 'ratujas' de Instarándula.

Las imágenes muestran a la pareja en el aeropuerto, lista para abordar, aunque el destino final aún causaba confusión en los reportes iniciales.

El crítico de espectáculos aclaró que la información sobre su viaje no estaba del todo definida: "Primero me dicen que están en el aeropuerto con destino a Panamá y luego me llega la misma foto donde me dicen que están rumbo a República Dominicana".

Según Suárez, la opción más probable es que se dirijan a República Dominicana, ya que la intérprete de 'Dile la verdad' habría iniciado un tratamiento médico para su menor hija, quien tiene autismo. "Hay un tratamiento que se está haciendo la menor y por eso habría ido hasta allá", agregó, y sugirió que el viaje responde a motivos familiares más que a una escapada impulsiva.

PUEDES VER: Isabel Acevedo lanza polémico mensaje tras enterarse de la boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona: “¿Qué voy a estar hablando del muerto?”

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Detalles de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

La boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona promete ser un evento elegante y cuidadosamente planeado, con un concepto que combina romanticismo y minimalismo. La decoración, la vestimenta y hasta la torta seguirán una paleta en tonos blancos, con el objetivo de transmitir simplicidad y sofisticación a la vez.

Según el organizador Parra, “todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos. Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional, y la torta también será completamente blanca y minimalista”.

Más allá de la formalidad legal, la ceremonia contará con un momento simbólico en el que los novios podrán repetir sus votos frente a familiares y amigos, en un espacio similar a un altar, lo que añadirá una carga emocional al acto.

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