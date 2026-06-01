Keiko Fujimori se aferra a narrativa del fraude a días de la segunda vuelta. Foto: El Peruano

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A menos de una semana de la segunda vuelta, Keiko Fujimori insiste en la narrativa de fraude electoral que promovió tras los resultados de las votaciones del 12 de abril y de las elecciones del 2021. Si bien el fondo es el mismo, la forma no. Esta vez, la candidata se aferra a la “defensa de la democracia” para cuestionar las garantías de veracidad y transparencia del proceso electoral.

Durante su presentación en el debate presidencial de este domingo 31, en el bloque Fortalecimiento del Estado democrático y los derechos humanos, la candidata deslizó una vez más cuestionamientos contra la primera vuelta e indicó que le “preocupa”.

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“A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos respaldado las denuncias de otros grupos políticos. Hemos saludado, sí, también las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios y ampliar la votación hasta el día siguiente”, dijo.

No quedó ahí. Seguidamente, hizo referencia a su campaña Defensores del Perú, que promueve la inscripción de 100 mil ciudadanos como personeros de Fuerza Popular para “proteger” cada mesa de votación, según indican en su web.

“Hacemos un llamado a la población para defender el Perú y hacemos esta convocatoria para que todos los ciudadanos se inscriban como personeros no solo en Fuerza Popular, también en el otro grupo político. Los observadores internacionales serán claves porque lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia”, manifestó.

La defensa de la democracia como excusa para cuestionar la legalidad del proceso electoral

La campaña fue presentada por la candidata a mediados de mayo y cuenta con figuras reconocidas en diferentes áreas, como el artista plástico Fernando Morín, el chef Lalo Fujihara, el abogado Alfonso Fernández Maldonado, la dirigente gremial Teresa Rubina, el embajador de la moda Yirko Sivirich y el ex futbolista Luis ‘El Cuto’ Guadalupe.

Ese día tampoco dejó de lado la narrativa de fraude y supuestas conspiraciones contra el proceso electoral.

“Es la manifestación de la unión de peruanos frente a quienes quieren destruir las bases de nuestro país (…) Tenemos que defender el valor más importante de nuestra democracia, el voto”, indicó Fujimori.

Aseguró que, tras la oficialización de los resultados de la primera vuelta, “cientos de ciudadanos no partidarios” se contactaron con su organización para “cuidar el voto” y ser personeros. A partir de ello, se les ocurrió crear una “red de defensa democrática en todo el país” para “defender el Perú”.

Según Keiko, no se trata de su partido. “Se trata de defender el Perú. En estos últimos años, hemos aprendido que las situaciones que vivimos en la primera vuelta exigen más democracia, más participación, más equipos, más personeros”, anotó.

Al revisar la página web de la campaña Defensores del Perú también se observa que se usa como argumento la defensa de la democracia para poner en duda la veracidad de los resultados electorales. Se leen frases como “cuidar el voto”, “garantizar que el voto sea contado correctamente” y “proteger cada mesa de votación”.