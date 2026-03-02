La cantante Masiel Málaga fue acusada públicamente de no asistir a un evento musical pese a haber recibido el pago completo por adelantado. La denuncia fue realizado por VillaRica Club Campestre, que mediante un comunicado aseguró que la artista incumplió su presentación pactada y que incluso respondió “en un tono poco profesional” cuando intentaron contactarla para conocer qué ocurría.

Según la empresa, el espectáculo estaba programado para el 1 de marzo y la presentación debía realizarse en el horario acordado. Sin embargo, afirmaron que la intérprete no apareció a tiempo y que el monto de S/6.000 ya había sido cancelado en su totalidad, tal como lo había solicitado previamente el mánager de la cantante.

Club campestre denuncia a Masiel Málaga por no cumplir con show pactado y pide devolución del dinero

De acuerdo con el comunicado, la cantante tenía programado cantar entre las 6:45 p. m. y 7:45 p. m. en el local ubicado en Puente Piedra, compromiso que fue coordinado y confirmado con anticipación. El establecimiento sostuvo que, al escribirle a su cuenta privada, la respuesta recibida fue que “ella no ve horarios”, lo que generó malestar en la organización.

El comunicado también detalla que la cantante y su equipo llegaron recién alrededor de las 10:45 p. m., cuando otro artista ya estaba en el escenario cumpliendo su turno. Ante esa situación, siempre según la versión difundida por la empresa, la intérprete de 'Cuando se ama' decidió retirarse del recinto.

Comunicado de. Foto: Facebook

Asimismo, el club afirmó que una persona del staff señaló que habían esperado demasiado tiempo y que se coordinara con el mánager la devolución del dinero abonado previamente. "Consideramos esta situación una falta de respeto, no solo hacia nuestra empresa, sino, principalmente, hacia el público que asistió esperando su presentación", añadió.

Masiel Málaga confirma fin de su relación con 'Churrito' Hinostroza

Tras haber confirmado en su momento su compromiso con el exfutbolista Christian 'Churrito' Hinostroza, recientemente Masiel Málaga reveló que la relación terminó. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la cantante declaró que actualmente está soltera y se mostró tranquila respecto a la ruptura. “Sí, ahora estoy soltera. Yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno”, expresó.

Aunque confirmó el fin del vínculo sentimental, evitó dar detalles sobre los motivos de la separación y aclaró que no dirá nada negativo. “No voy a decir nada fuera de lugar. He pasado tantas cosas”, comentó, dejando en claro que prefiere mantener reserva sobre ese episodio de su vida.