HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Candidatos odian los DD. HH.: La polémica que sacude las Elecciones 2026 | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Cantante Masiel Málaga es acusada por no presentarse a evento pese a recibir pago adelantado de S/6.000: "Falta de respeto"

La expareja del 'Churrito' Hinostroza es acusada por no presentarse a un show en el horario pactado pese a haber recibido S/6.000 por adelantado y exigieron la devolución del dinero.

Masiel Málaga no asistió a show pese a cobrar por adelantado. Foto: composición LR/Instagram
Masiel Málaga no asistió a show pese a cobrar por adelantado. Foto: composición LR/Instagram

La cantante Masiel Málaga fue acusada públicamente de no asistir a un evento musical pese a haber recibido el pago completo por adelantado. La denuncia fue realizado por VillaRica Club Campestre, que mediante un comunicado aseguró que la artista incumplió su presentación pactada y que incluso respondió “en un tono poco profesional” cuando intentaron contactarla para conocer qué ocurría.

Según la empresa, el espectáculo estaba programado para el 1 de marzo y la presentación debía realizarse en el horario acordado. Sin embargo, afirmaron que la intérprete no apareció a tiempo y que el monto de S/6.000 ya había sido cancelado en su totalidad, tal como lo había solicitado previamente el mánager de la cantante.

PUEDES VER: Masiel Málaga enfurece con Janet Barboza por decir que solo la conocen por el ‘Churrito’ Hinostroza: 'Le daré el respeto que no merece'

lr.pe

Club campestre denuncia a Masiel Málaga por no cumplir con show pactado y pide devolución del dinero

De acuerdo con el comunicado, la cantante tenía programado cantar entre las 6:45 p. m. y 7:45 p. m. en el local ubicado en Puente Piedra, compromiso que fue coordinado y confirmado con anticipación. El establecimiento sostuvo que, al escribirle a su cuenta privada, la respuesta recibida fue que “ella no ve horarios”, lo que generó malestar en la organización.

El comunicado también detalla que la cantante y su equipo llegaron recién alrededor de las 10:45 p. m., cuando otro artista ya estaba en el escenario cumpliendo su turno. Ante esa situación, siempre según la versión difundida por la empresa, la intérprete de 'Cuando se ama' decidió retirarse del recinto.

Comunicado de. Foto: Facebook

Comunicado de. Foto: Facebook

Asimismo, el club afirmó que una persona del staff señaló que habían esperado demasiado tiempo y que se coordinara con el mánager la devolución del dinero abonado previamente. "Consideramos esta situación una falta de respeto, no solo hacia nuestra empresa, sino, principalmente, hacia el público que asistió esperando su presentación", añadió.

PUEDES VER: Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: 'Ha sido el peor error de mi vida'

lr.pe

Masiel Málaga confirma fin de su relación con 'Churrito' Hinostroza

Tras haber confirmado en su momento su compromiso con el exfutbolista Christian 'Churrito' Hinostroza, recientemente Masiel Málaga reveló que la relación terminó. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la cantante declaró que actualmente está soltera y se mostró tranquila respecto a la ruptura. “Sí, ahora estoy soltera. Yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno”, expresó.

Aunque confirmó el fin del vínculo sentimental, evitó dar detalles sobre los motivos de la separación y aclaró que no dirá nada negativo. “No voy a decir nada fuera de lugar. He pasado tantas cosas”, comentó, dejando en claro que prefiere mantener reserva sobre ese episodio de su vida.

Notas relacionadas
Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

LEER MÁS
Samahara Lobatón responde en redes a duras críticas por la crianza de sus hijos: "Me rompo el lomo trabajando"

Samahara Lobatón responde en redes a duras críticas por la crianza de sus hijos: "Me rompo el lomo trabajando"

LEER MÁS
Miranda Capurro hace su debut musical con tema 'Mi otra mitad' tras salir de la conducción de Zaca TV

Miranda Capurro hace su debut musical con tema 'Mi otra mitad' tras salir de la conducción de Zaca TV

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

LEER MÁS
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Masiel Málaga es acusada por no presentarse a evento pese a recibir pago adelantado de S/6.000: "Falta de respeto"

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Quién es Alireza Arafi, figura clave en el triple liderazgo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei en bombardeos de EE.UU.?

Espectáculos

Isabella Ladera sorprende al revelar cuánto tiempo de gestación lleva del hijo de Hugo García: "Bebé de mi alma"

Suheyn Cipriani es sorprendida besando a streamer Macarius y podcast reveló imágenes exclusivas que asegurarían la reconciliación

Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Primera ministra Denisse Miralles solicitará al Congreso el voto de confianza el miércoles 18 de marzo

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025