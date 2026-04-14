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Salsera Masiel Málaga celebrará a lo grande su aniversario: “Estoy viviendo una etapa muy especial en mi carrera”

Con éxitos como ‘Cuando se ama’ y ‘Que pague’, Masiel Málaga promete hacer vibrar al público en el en el Círculo Militar de Jesús María, donde se presentarán destacados artistas nacionales e internacionales.

Masiel Málaga ha logrado posicionarse rápidamente en la escena musical. Fotos: difusión
Masiel Málaga ha logrado posicionarse rápidamente en la escena musical. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Este 2026 ha sido su año. Por eso, la cantante peruana Masiel Málaga está emocionada de celebrar su aniversario por todo lo grande, en una noche inolvidable al ritmo de la salsa con artistas invitados. Este evento está programado para este jueves 30 de abril en el Círculo Militar de Jesús María.

Masiel Málaga, considerada como la artista salsera revelación del Perú, hará vibrar al público con sus temas más reconocidos como 'Cuando se ama', 'Que pague', entre otros éxitos que ya se han convertido en favoritos del público salsero.

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Con una voz potente, estilo propio y una conexión única con el público, Masiel Málaga estará acompañada de artistas internacionales como Brenda K Star, Domingo Quiñones y La CaroBand, así como a reconocidos cantantes nacionales como Antonio Cartagena, Daniela Darcourt, Son Tentación, Barrio Fino, entre otros.

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Masiel Málaga feliz por su aniversario en Jesús María

Masiel Málaga, quien ha logrado posicionarse rápidamente en la escena musical, conquistando escenarios y consolidando una creciente legión de seguidores, expresó su felicidad por celebrar no solo su trayectoria artística, sino también por el lugar que se viene ganando en la salsa.

“Estoy viviendo una etapa muy especial en mi carrera y este aniversario representa mucho para mí, porque es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y amor por la música”, expresó Masiel Málaga, emocionada por este importante encuentro con su público.

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket y cuentan actualmente con descuento especial del 60% hasta el 17 de abril, por lo que se recomienda al público adquirirlas con anticipación y no perderse este gran espectáculo.


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