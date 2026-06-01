Rebeca Escribens lanza polémico mensaje contra Suheyn Cipriani tras su eliminación del Miss Grand International: “Afronta los problemas”
La conductora Rebeca Escribens se pronunció luego de la explicación que dio Suheyn Cipriani tras no lograr ingresar al top 5 del MGI All Star 2026.
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Suheyn Cipriani no logró ingresar al top 5 del Miss Grand International All Star 2026, pese a perfilarse como una de las favoritas del certamen. Tras su eliminación, la modelo aseguró que tuvo problemas con su traje de gala, el cual, según contó, estaba roto. Esto hizo que se pusiera nerviosa durante la pasarela por temor a que se abriera aún más, situación que afectó su desempeño.
Tras estas declaraciones, Rebeca Escribens, conductora de 'América espectáculos', lanzó un polémico comentario sobre la influencer peruana en la última edición de su programa. “Chicas a la próxima salgan cala… y que el vestido se le caiga, y a la miércoles todo”, expresó la también actriz durante la transmisión.
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Rebeca Escribens cree que sabotearon a Suheyn Cipriani
Tras escuchar la explicación de Suheyn Cipriani sobre su desempeño en el Miss Grand International, desarrollado en Tailandia, Rebeca Escribens lanzó una controversial hipótesis. La conductora afirmó que la modelo podría haber sido víctima de un sabotaje y que alguien habría dañado su vestido de gala antes de salir a la pasarela.
“Para mí que se lo rompieron. Claro así dicen que en los concursos te ocultan los zapatos, te rompen el vestido. A ella se le veía la cara toda apuñeteada, compungida, y era eso, pues. Chicas a la próxima salgan calatas y que el vestido se le caiga y a la miércoles todo. Ese tipo de situaciones le muestra al jurado como la candidata afronta los problemas, los inconvenientes que tiene que haber en pasarela. No todo tiene que ser perfecto”, finalizó la carismática conductora.
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Suheyn Cipriani revela incidente en la final del MGI All Star
Suheyn Cipriani partía como una de las favoritas para pelear por la corona del MGI All Star 2026, luego de destacar en las competencias preliminares. Sin embargo, durante la etapa decisiva para definir su ingreso al top 5, la peruana desfiló en traje de gala demasiado incómoda y nerviosa, una actitud que sorprendió a los usuarios, quienes no entendían qué ocurrió.
A través de una transmisión en TikTok, la influencer relató que sufrió un inconveniente con el vestido que lució en el escenario, pues este se rompió antes de su presentación. Esto provocó que tuviera un puntaje bajo y fuera eliminada del certamen.
“Me puse nerviosa porque me tenían que coser el cierre y tenía miedo de no llegar a tiempo, los chicos cosiendo, la producción llamándome. Yo respiro profundo. Tenía la respiración acá para poder caminar derecha y en lo que hago así, siento que se vuelve a romper justo antes de salir y eso me desconcentró totalmente. No salí con el mismo mindset; obviamente estaba preocupada porque se me abriera o algo”, contó.