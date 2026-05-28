¡Ni Daniela Darcourt ni Brunella Torpoco! Yahaira Plasencia se consagra como ‘mejor compositora de salsa’ en los Premios Cape Música 2026
Yahaira Plasencia ganó como mejor autora de salsa por su exitosa canción ‘Ex machito’, inspirada en su relación con Jefferson Farfán, tras superar a otros reconocidos artistas.
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Los Premios Cape Música 2026, organizados por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), que integran las sociedades de gestión colectiva APDAYC, Unimpro y Soniem, se desarrollaron con gran éxito la noche del miércoles 27 de mayo. Una de las sorpresas de la gala fue el triunfo de la cantante Yahaira Plasencia gracias a su tema ‘Ex machito’, el cual habría nacido de la inspiración en su anterior relación con Jefferson Farfán.
Por tercer año consecutivo, los Premios Cape Música destacaron el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos del Perú, quienes se reunieron en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, para celebrar los frutos de su esfuerzo y talento.
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Yahaira Plasencia triunfa en los Cape Música 2026
Vestida de azul, Yahaira Plasencia llegó a los Premios Cape Música 2026 muy entusiasmada por su nominación como mejor autora de salsa, junto a Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales, por el tema ‘Ex machito’. Antes de saber que se quedaría con el ansiado trofeo, la exnovia de Farfán se mostró agradecida con la organización por haber sido tomada en cuenta.
De esa manera, Yahaira Plasencia y los demás compositores de ‘Ex machito’ superaron a Julio Barrera Larriega por ‘Ella’ y a Juan Carlos Fernández Valdivia por ‘Mi vida no tiene sentido’.
“Quiero agradecer a APDAYC, SONIEM y UNIMPRO por este reconocimiento a la canción ‘Ex machito’. Hoy estoy más que agradecida y feliz porque sé que esta canción les ha sacado una sonrisa. Muchas mujeres se han sentido identificadas. Gracias por el apoyo a toda la gente”, manifestó Plasencia en sus redes sociales. “Sigamos haciendo música, sigamos uniéndonos. Este premio es de ustedes por el cariño de siempre”, añadió.
Yahaiara Plasencia ganó a ‘Mejor autor de salsa’, junto a Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales.
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Lista de ganadores de los Cape Música 2026
- Mejor autor de rock: Roni Carbajal Yrigoyen por el tema ‘En algún lugar’.
- Mejor autor de canción andina: Dilio Galindo, líder del grupo Antología, por el tema ‘Falso amor’.
- Mejor autor de salsa: Yahaira Plasencia, Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales por el tema ‘El ex machito’.
- Mejor autor de cumbia: Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores por el tema ‘Solita’.
- Mejor autor de cumbia sureña: Francisco Rojas Coila.
- Mejor autor del año: Juan Carlos Fernández Valdivia.
- Mejor autor de música urbana: Luigi García Chiok, ‘Nero Lvigi’.
- Mejor artista de cumbia: Corazón Serrano.
- Mejor artista andino: Grupo Alborada.
- Mejor artista criollo (empate): Manuel Donayre y Maritza Rodríguez, ‘La princesita de la canción criolla’.
- Mejor artista de salsa: Antonio Cartagena.
- Mejor artista de rock pop: Christian Meier.
- Mejor director de grabación: Andy Yaipén, músico y director musical de Grupo 5.
- Mejor ejecutante de grabación: Óscar Cavero.
- Mejor productor de cumbia: Edwin Guerrero Neira.
- Mejor nuevo productor: Edith Chirinos Uribe.
- Mejor productor de salsa: Gerson Emilio Valdes Aldanas.
- Mejor productor criollo: Liliana Schiantarelli Plasencia.
- Mejor productor latin-pop rock: Inti Producciones E. I. R. L.
- Mejor productor huayno: Perudimac S. A. C.
- Mejor productividad discográfica internacional: Sony Music Entertainment Peru S. A.
- Premio a la destacada trayectoria artística: ‘El Viejo’ Rodríguez, músico y productor musical.
- Reconocimiento a la trayectoria autoral: José Alberto Villalobos y Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.