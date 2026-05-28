Los Premios Cape Música 2026 celebraron su gala en el Auditorio Los Incas, el pasado 27 de mayo, destacando el talento peruano. | Foto: difusión/Luis Bayeto

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Los Premios Cape Música 2026, organizados por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), que integran las sociedades de gestión colectiva APDAYC, Unimpro y Soniem, se desarrollaron con gran éxito la noche del miércoles 27 de mayo. Una de las sorpresas de la gala fue el triunfo de la cantante Yahaira Plasencia gracias a su tema ‘Ex machito’, el cual habría nacido de la inspiración en su anterior relación con Jefferson Farfán.

Por tercer año consecutivo, los Premios Cape Música destacaron el trabajo de cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos del Perú, quienes se reunieron en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, para celebrar los frutos de su esfuerzo y talento.

Yahaira Plasencia triunfa en los Cape Música 2026

Vestida de azul, Yahaira Plasencia llegó a los Premios Cape Música 2026 muy entusiasmada por su nominación como mejor autora de salsa, junto a Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales, por el tema ‘Ex machito’. Antes de saber que se quedaría con el ansiado trofeo, la exnovia de Farfán se mostró agradecida con la organización por haber sido tomada en cuenta.

De esa manera, Yahaira Plasencia y los demás compositores de ‘Ex machito’ superaron a Julio Barrera Larriega por ‘Ella’ y a Juan Carlos Fernández Valdivia por ‘Mi vida no tiene sentido’.

“Quiero agradecer a APDAYC, SONIEM y UNIMPRO por este reconocimiento a la canción ‘Ex machito’. Hoy estoy más que agradecida y feliz porque sé que esta canción les ha sacado una sonrisa. Muchas mujeres se han sentido identificadas. Gracias por el apoyo a toda la gente”, manifestó Plasencia en sus redes sociales. “Sigamos haciendo música, sigamos uniéndonos. Este premio es de ustedes por el cariño de siempre”, añadió.

Yahaiara Plasencia ganó a ‘Mejor autor de salsa’, junto a Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales.

Lista de ganadores de los Cape Música 2026