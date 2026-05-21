Concierto por el Día del Padre con Daniela Darcourt, Brunella Torpoco y más: fecha, lugar y precio de entradas

Grandes exponentes de la salsa estarán presentes en 'Rumba para papá'. Foto: Facebook.

Grandes exponentes de la salsa estarán presentes en 'Rumba para papá'. Foto: Facebook.

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El 19 de junio, el Centro de Convenciones Scencia de La Molina será escenario de 'Rumba para Papá', un gran concierto por el Día del Padre que reunirá a algunas de las salseras más exitosas del momento en una noche cargada de música, baile y celebración. El evento promete convertirse en uno de los espectáculos más esperados de la temporada en Lima.

El show contará con la participación de Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Masiel Málaga y La Caro Band, quienes compartirán escenario por primera vez para rendir homenaje a todos los padres con sus más grandes éxitos.

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La propuesta musical combinará salsa, energía y una potente cartelera femenina que hará cantar y bailar al público durante toda la noche, en una celebración pensada para disfrutar en familia.

¿Cómo comprar entradas para 'Rumba para Papá' en el Scencia de La Molina?

Las entradas para el concierto 'Rumba para Papá', que se realizará en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, estarán disponibles desde el jueves 21 de mayo a las 9.00 a. m. La organización anunció, además, una promoción especial de lanzamiento con 30% de descuento por tiempo limitado, lo que ha generado expectativa entre los fanáticos de la salsa.

El espectáculo, que se perfila como una de las citas más importantes por el Día del Padre, reunirá a reconocidas figuras de la música tropical en una sola noche.

En cuanto a los precios, las localidades van desde S/36 en las zonas más accesibles, mientras que las opciones más exclusivas incluyen boxes para 10 personas que alcanzan hasta S/900. Las entradas estarán disponibles por tiempo limitado y se espera una alta demanda desde el primer día de venta.

Precio de las entradas para el concierto 'Rumba para Papá'. Foto: Teleticket.

Brunella Torpoco ofrecerá su mejor repertorio en 'Rumba para Papá'

Brunella Torpoco promete encender el escenario de 'Rumba para Papá' con lo mejor de su repertorio, en una noche especial por el Día del Padre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

La salsera expresó su entusiasmo por esta presentación, donde interpretará sus más grandes éxitos junto a su orquesta completa.

“Este show es especial, ya que celebraremos el Día del Papito como se merece, mis grandes éxitos, con toda mi orquesta completa, haremos vibrar el Scencia de La Molina. Así que ya lo saben, los espero para poder bailar como se debe”, comentó la artista, quien recientemente lanzó su nuevo tema 'Amor Vuelve'.





